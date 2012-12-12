کشفیات مواد مخدر در چهار محال و بختیاری افزایش پیدا یافته است

به گزارش خبرنگار مهر، علی اصغر عنابستانی پیش از ظهر چهارشنبه در ستاد مواد مخدر اظهار داشت: مرکز درمان اعتیاد با مواد مخدر در این استان با کمترین هزینه لازم راه اندازی شود.

وی با اشاره به اینکه این استان نیازمند کمک از سوی کشور برای برپایی مرکز درمان اعتیاد را دارد، عنوان کرد: در حال حاضر این استان دوره آزمایشی مرکز درمان را انجام می دهد و پس از آن این مرکز راه اندازی می شود.

عنابستانی تصریح کرد: هزینه اندک، تامین نیروی انسانی و تامین منابع مالی از جمله مواردی است که می توان در راه اندازی مراکز درمان در این استان کمک کرد.

وی ادامه داد: در کنار مرکز درمان ، می توان نگهداری و ترک اعتیاد معتادان نیز انجام داد و برای این افراد اشتغال زایی انجام داد و آنها را به سمت فضای اشتغال برد.

چهارمحال و بختیاری افراد معتاد به مواد مخدر کمتر دارد

عنابستانی یادآور شد: این استان نسبت به استانهای دیگر افراد معتاد به مواد مخدر کمتر دارد و این خود نشان دهنده این است که استان چهار محال و بختیاری استان آلوده ای نباشد.

وی بیان داشت: این استان مراکز غیر مجاز درمان اعتیاد وجود ندارد و این امر می تواند یک حرکت مثبت برای استان باشد.