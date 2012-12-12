دهکده توریستی "سبلان" محور توسعه گردشگری نیر/ تصویب طرح جامع

به گزارش خبرنگار مهر، طرح جامع دهکده توریستی "سبلان" یا "منطقه نمونه گردشگری برجلو" در راه اصلی نیر – سراب و در فاصله 10 کیلومتری شهرستان نیر در 110 هکتار در سال جاری با سرمایه گذاری بخش خصوصی مطالعات تفضیلی خود را آغاز کرد.

این طرح در راستای احیای پتانسیلهای گردشگری شهرستان نیر و با هدف توسعه صنعت توریسم در این شهرستان از جمله پروژه هایی است که به عقیده کارشناسان می تواند گردشگری این شهرستان را متحول کند.

وجود پتانسیلهای گردشگری شهرستان نیر از جمله آبهای معدنی حمام، قینرچه، ایستی سو، سقزچی و بوشلو، منطقه نمونه گردشگری "بولاغلار"، کاروانسرای شاه عباسی، قلعه باستانی بوینی یوغون، پل تاریخی قرمزی کورپی، دژ و پناهگاه زیر زمینی گلستان و سد مخزنی یامچی موجب شده این شهرستان در فاصله 35 کیلومتری از مرکز استان به عنوان یکی از مناطق مستعد توسعه گردشگری شناخته شود.

ضرورت تدوین نقشه برای پتانسیلهای گردشگری

استاندار اردبیل با تاکید به اینکه دو قوت استان کشاورزی و گردشگری است، تصریح کرد: در گذشته طرحهای گردشگری اجرا شده بدون نقشه و با نظر شخصی سرمایه گذار اجرا می شد و به کاربری های ضروری طرح از جمله خدمات، اسکان و... توجهی نمی شد.

اکبر نیکزاد با تاکید به اینکه در حال حاضر مسئولان به برنامه ریزی در حوزه توریسم علاقه مندند، اضافه کرد: ضروری است طرحهای گردشگری استان با مطالعه و تدوین نقشه همراه با برنامه ریزی های گسترده با درک نیاز گردشگر پیاده شود.

وی با یادآوری بازدید اخیر خود از روند اجرایی عملیات دهکده توریستی "سبلان" متذکر شد: در این بازدید مصوب شد سرمایه گذار در صورت تمایل به ادامه کار نقشه جامع این شهرک را تدوین و برای بررسی در اختیار اعضای کارگروه گردشگری استان قرار دهد.

منطقه گردشگری برجلو هفت کاربری متنوع دارد

مدیر اجرایی پروژه دهکده توریستی "سبلان" نیز تدوین نظام ساماندهی منطقه گردشگری برجلو را بر اساس آبهای گرم معدنی و توپوگرافی وضع موجود منطقه عنوان می کند و یادآور می شود در این طرح هفت نوع عملکرد کلان برای این دهکده توریستی در نظر گرفته شده و تمامی قابلیتهای منطقه لحاظ شده است.

فضاهای سبز و باز، فضاهای تفریحی شامل پارکها و سایتهای کامپیوتری، فضاهای توریستی و اقامتی شامل آبهای گرم و کمپینگها، فضاهای پذیرایی شامل رستوران، کافی شاپ و بوفه، فضاهای ورزشی شامل پیست اسب سواری، پیست دوچرخه سواری، زمین والیبال و زمین بسکتبال، فضاهای فرهنگی شامل مسجد، تالار و آمفی تئاتر و فضاهای تجاری و خدماتی شامل فروشگاههای مختلف از جمله کاربری های هفت گانه ای بود که کارشناس این پروژه مطرح کرد.

مازیار بابایی با بیان اینکه سرمایه گذار می تواند در هر بخش به صورت دلخواه و با سلایق شخصی برنامه ریزی و سرمایه گذاری کند، تصریح کرد: در اجرای این طرح به مواردی از جمله حفظ حریم راه و فاصله از جاده، امنیت فضای دهکده، پارکینگ و خدمات رفاهی توجه ویژه شده و تمامی نیازمندی های یک گردشگر در نظر گرفته شده است.

توجه به پتانسیل توریسم زمستانی نیر

بابایی در ادامه تصریح کرد: دمای رفاه گردشگر حدود 18 الی 22 درجه سانتیگراد است که با در نظر گرفتن میانگین دمای شهرستان نیر از هشت تا 10 درجه ماههای خرداد، تیر و مرداد به عنوان ماههای گردشگری توام با آسایش گردشگر در نظر گرفته شده است.

وی افزود: با این وجود توسعه توریسم زمستانی نیز در این منطقه از جمله ضروریاتی است که می تواند یک تهدید را به فرصت تبدیل کرده و زمینه خروج از گردشگری فصلی را فراهم کند.

مدیر اجرایی پروژه دهکده توریستی "سبلان" معتقد است قابلیتهای دهکده های توریستی این امکان را به وجود می آورد که توریسم زمستانی نیز در یک منطقه فعال شود.

استاندار اردبیل پس از بررسی طرح جامع منطقه گردشگری برجلو توسط دستگاههای اجرایی و طرح سوالاتی مبنی بر جزئیات اجرای این طرح تصریح کرد: نقشه پیشنهادی مشاور طرح یک نقشه جانمایی است و در فاز اول به جزئیات اجرای طرح از جمله مهندسی ساختمانها پرداخت نمی شود.

نیکزاد با بیان اینکه در یک نقشه جانمایی نمی توان انتظار داشت سوالات خرد پاسخ داده شود، افزود: این نقشه صرفا می تواند سمت و سوی حرکت دستگاههای اجرایی را مشخص کرده و به عنوان نقطه شروع باشد.

وی در عین حال با اشاره به اجرای پروژه گردشگری "پدیده" در استان خراسان رضوی ادامه داد: در این پروژه تمامی موارد از جمله خردترین نکات آورده شده و حتی ماکت این طرح نیز ساخته شد.

در پایان این جلسه طرح جامع احداث منطقه نمونه گردشگری "سبلان" مطابق با نقشه پیشنهادی مشاور طرح به تصویب رسید.

