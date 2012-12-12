مدارس زنجان از لحاظ سیستم گرمایشی در وضعیت مطلوبی قرار دارند

به گزارش خبرنگار مهر، امیر نظری ظهر چهارشنبه در دهمین جلسه شورای آموزش و پرورش در استانداری زنجان گفت: سیستم گرمایش تعدادی از مدارس تک کلاسه به صورت بخاری نفتی است و مناطقی که در آن نمی توان از گاز استفاده کرد می توانند با تعرفه برقی در این مدارس در چهار ماه فصل سرد از وسائل گرمایشی برقی استفاده کنند.

مدیر کل سازمان آموزش و پرورش استان زنجان در ادامه با بیان اینکه هدف از برگزاری جشنواره "اولین کتاب من "شناسایی دانش آموزان نویسنده بود، گفت: دانش آموزان زنجان رتبه های نخست جشنواره اولین کتاب من را کسب کردند.

نظری افزود: در جشنواره اولین کتاب برگزیده چهار هزارجلد کتاب به چاپ رسید.

مدیر کل سازمان آموزش و پرورش استان زنجان با بیان اینکه آموزش و پرورش استثنائی یک مجموعه منظم و منسجم در ارائه خدمات است، گفت: آموزش و پرورش استثنایی در توانمند سازی دانش آموزان بسیار مطلوب عمل کرده است.

نظری گفت: اگر دانش آموزان کم شنوا هر چه زود تر شناسایی شوند قدرت بالاتری را برای یادگیری دارند و قدرت تکلم آنان بسیار بیشتر می شود.

مدیر کل سازمان آموزش و پرورش استان زنجان با بیان اینکه استان زنجان تمام توان خود را برای توانا کردن دانش آموزان معلول به کار گرفته است افزود: در مدارس استثنایی به ازای هر سه دانش آموز یک مربی کار آموزش را برعهده دارد.

نظری با بیان اینکه مرکز جامع توانبخشی در استان راه اندازی شده است افزود: 700 میلیون اعتبار برای این مرکز هزینه شد.