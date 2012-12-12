کرمان رتبه سوم با سوادی در کشور را دارد

به گزارش خبرنگار مهر، ابراهیم شیخبهایی صبح چهارشنبه در گردهمایی مسئولان ادارات سوادآموزی استان کرمان اظهار داشت: در بحث سواد آموزی هر چه جلوتر می رویم اوضاع و شرایط حساس تر شده و ارتباط همه جانبه مجموعه سواد آموزی باید به خوبی حفظ شود و ارتقا یابد.
وی گفت: تشکیل ستاد سوادآموزی در استانها اهمیت زیادی دارد بر این اساس در آستانه هفته سوادآموزی قرار است که دستگاههای برتر آموزش و پرورش در سطح استان معرفی کنیم.
شیخ بهایی با اشاره به اهمیت سوادآموزی بیان داشت: خروجی کار سوادآموزی آثار جهانی دارد که قضاوتها نیز بر این اساس صورت میگیرد.
این مسئول تصریح کرد: سوادآموزی جدا از یک کار تشکیلاتی، ساختاری و تکلیفی است که رسما از سوی مقام معظم رهبری حکم شده است.
مدیرکل آموزش و پرورش استان کرمان اظهار داشت: در سرشماری سال 90 استان کرمان از لحاظ تعداد باسوادی رتبه سوم و رتبه 26 را از نظر تعداد بی سوادی در کشور دارد.
وی ادامه داد: بحث سوادآموزی مربوط به دستگاه خاصی نیست و همه مسئولین در برابر آن وظیفه دارند و باید همکاری و تلاش لازم را داشته باشند.
شیخ بهایی بیان داشت: در حال حاضر 230 خانواده از اتباع بیگانه تحت پوشش سوادآموزی استان کرمان قرار دارند.
وی با اشاره به تفاوت عمده حوزه سوادآموزی در آموزش و پرورش با دستگاه های دیگر افزود: در سوادآموزی باید به دنبال جذب دانشآموزان و آموزش آنها به صورت غیر رسمی باشیم،و این امر تلاش و همت مضاعفی را نیاز دارند.
مدیرکل آموزش و پرورش استان کرمان اظهار داشت: مدیران مجتمعهای آموزشی و پرورشی باید بیش از پیش تلاش و همکاری کنند به ویژه در روستاها نیز باید وارد کار شده و همکاری بیشتری با سوادآموزی داشته باشند.
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