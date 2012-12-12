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۲۲ آذر ۱۳۹۱، ۱۵:۳۲

فردی بیرانوند:

حمایت از سرمایه گذاران در ملارد/ بخش خصوصی فعال تر می شود

حمایت از سرمایه گذاران در ملارد/ بخش خصوصی فعال تر می شود

ملارد - خبرگزاری مهر: فرماندار ملارد از حمایت از سرمایه گذاران در این شهرستان خبر داد و گفت: با این اقدام به طور قطع بخش خصوصی فعال تر می شود.

به گزارش خبرنگار مهر، نورمحمد فردی بیرانوند ظهر امروز در جلسه کارگروه اشتغال و سرمایه گذاری شهرستان ملارد که با حضور مسئولان و اعضا برگزار شد، اظهار داشت: در حال حاضر پتانسیلهای مطلوبی در سطح شهرستان ملارد وجود دارد که باید از این ظرفیتها به نحو مطلوبی استفاده شود.

وی افزود: در این زمینه از سرمایه گذاران بخش خصوصی حمایت می شود تا بتوان این شهرستان را در بخشهای مختلف توسعه داد.

این مسئول بر لزوم فعال تر شدن بخش خصوصی در ملارد تاکید و عنوان کرد: مدیران ادارات در این بخش نقش تاثیرگزاری دارند که باید به سرمایه گذاران انگیزه لازم را بدهند.

فردی بیرانوند با تبیین نقش و جایگاه کار در زندگی افراد بخصوص در زمینه های اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی، اضافه کرد: بسیاری از بزه کاریهای جامعه با ایجاد کار و اشتغال رفع می شود.

فرماندار شهرستان ملارد به ارائه راهکارهای حمایت از مشاغل خانگی و تولیدی نیز اشاره کرد و گفت: در این زمینه تسهیلات و وامهای کم بهره به افراد مربوطه تعلق خواهد گرفت.

کد مطلب 1764706

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