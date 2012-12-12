دانشگاه ها در پژوهشهای زیست محیطی اردبیل مشارکت کنند

به گزارش خبرنگار مهر، علی حمیدی رزی ظهر چهارشنبه در افتتاحیه همایش تحقیق و پژوهش محیط زیست در اردبیل تصریح کرد: تحقیق در حوزه محیط زیست ارتباط تنگاتنگ با موضوع بشری داشته و از همین رو از اهمیت ویژه ای برخوردار است.

وی با بیان اینکه دانشگاه چراغ راه و به عنوان مغز متفکر یاریگر دستگاههای اجرایی است، افزود: ضروری است دانشگاهها در زمینه های مختلف تحقیقاتی ایده های خود را به دستگاههای اجرایی ارائه و راهکارهای خود را برای مشکلات پیشنهاد کنند.

به گفته این مسئول وجود رشته محیط زیست در دو مقطع کارشناسی و کارشناسی ارشد در دانشگاه آزاد اسلامی استان فرصتی برای ورود افکار نو و پژوهشهای متنوع در زمینه محیط زیست در استان است.

حمیدی رزی معتقد است حوزه های حیات وحش، معادن، هوا، پسماند، کمپوست و کمپوست ورمی، کشاورزی ارگانیک، واحدهای ایمنی و بهداشتی (HSD) و فضای سبز از جمله مواردی است که زمینه های تحقیقی گسترده را در استان می طلبد.

ضرورت حمایت خیرین از صندوق ملی محیط زیست

وی با بیان اینکه در حوزه پسماند مجبور به استفاده از مشاوران غیر بومی هستیم تاکید کرد: ضرورت تحقیق در بخش پسماند به ویژه پسماندهای بیمارستانی به شدت احساس می شود.

مدیر کل محیط زیست استان در ادامه زمینه های همکاری دستگاه اجرایی خود با دانشگاه را شامل گسترش تشکلهای مردم نهاد، مبادله تفاهم نامه بین تشکلهای دانشجویی، مبادله تفاهم نامه با مراجع مذهبی، مستند سازی تجربیات، تشکیل بانک اطلاعاتی نخبگان محیط زیست استان، همکاری در نگارش پایان نامه و بهره مندی از ظرفیت وقف در محیط زیست برشمرد.

وی افزود: صندوق ملی محیط زیست نیز در راستای حمایت از پروژه های تحقیقاتی زیست محیطی در برنامه پنجم توسعه در نظر گرفته شده و بزودی فعالیت خود را آغاز خواهد کرد.

به گفته حمیدی رزی خیرین می توانند با توجه به نیاز روز جوامع در عرصه حمایت از محیط زیست از صندوق ملی حمایت و کمکهای خود را به این حوزه اختصاص دهند.

