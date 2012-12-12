10 هزار معتاد به مواد مخدر در کهگیلویه و بویراحمد وجود دارد

به گزارش خبرگزاری مهر، غلامعلی رضوانی با بیان اینکه افراد معتاد عاملی برای اعتیاد دیگران هستند، افزود: 70 تا 80 هزار نفر نیز در این استان در معرض ابتلا به مواد مخدر هستند.

وی عنوان کرد: کشور ما از جمله کشورهایی است که در بحث مواد مخدر متحمل آسیبها و خسارات فراوانی شده و در مبارزه با این بلای خانمان سوز شهدای زیادی جان خود را فدا کرده اند.

رضوانی اظهار داشت: نیروی انتظامی باید برای کاهش ابتلای افراد به مواد مخدر از تمام استعدادها و توانمندی خود برای مهار باندهای مواد مخدر استفاده کند.

وی نقش خانواده، آموزش و پرورش، صدا و سیما و رسانه ها را در آگاهی بخشی یه جامعه بسیار موثر دانست.

دستگیری سارقان منزل با 10 فقره سرقت در یاسوج

رئیس پلیس آگاهی فرماندهی انتظامی کهگیلویه و بویراحمد از دستگیری سارقان منزل در یاسوج خبر داد.

محمد حسن جعفری نژاد گفت: این سه سارق در حین ارتکاب به سرقت دستگیر شده و برای بررسی بیشتر به پلیس آگاهی استان انتقال داده شدند.

وی بیان داشت: این متهمان به 10 سرقت از منازل مردم اعتراف کرده و همه محل های سرقت نیز شناسایی شدند.

جعفری نژاد افزود: متهمان با صدور قرار قانونی روانه زندان شدند.

طرح "مدرسه ای که من دوست دارم" در26 مدرسه کهگیلویه وبویراحمد اجرا می شود

مدیرکل آموزش وپرورش کهگیلویه و بویراحمد گفت: طرح "مدرسه ای که من دوست دارم" در 26 مدرسه استان اجرا می شود.

پرویز طاهری افزود: دراین طرح دو مدرسه پسرانه ودخترانه درهر منطقه انتخاب شده و برنامه های تخصصی، علمی، قرآنی، ورزشی، آموزش مهارتها و برنامه های فرهنگی و شیوه های نوین مدیریت در این مدارس اجرایی می شود.

وی با بیان اینکه این طرح با هدف الگو سازی درفعالیتهای آموزشی وپرورشی برنامه ریزی شده، عنوان کرد: محور این طرح نحوه مدیریت مدارس و مشارکت دانش آموزان و اولیاء در مدارس است.