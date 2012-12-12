نظارت بر مراکز جمع آوری شیر خام خوزستان تشدید می شود

به گزارش خبرگزاری مهر، مهرداد دلیلی افزود: در راستای افزایش امنیت غذایی، طرح استقرار مسئول فنی در مراکز شیر در سطح استان در حال اجراست.

دلیلی عنوان کرد: در این راستا 17 مرکز جمع آوری شیر خام در سطح استان موظف شدند در خصوص به کارگیری مسئول فنی اقدام کنند که کار کنترل کیفی و نظارت بر بهداشت شیر خام را بر عهده دارند.



وی کنترل و نظارت بر بهداشت ورود و خروج خودروهای حمل کننده شیر خام اعم از تانکرهای بزرگ حمل یا وانتهای حمل ظروف شیر و نظارت بهداشتی بر نحوه شستشو و ضدعفونی مکانها و مخازن نگهداری شیر را از وظایف مسئولان فنی بهداشتی در مراکز جمع آوری شیر اعلام کرد.



رئیس اداره نظارت بر بهداشت عمومی اداره کل دامپزشکی خوزستان افزود: همچنین انجام آزمایشات لازم بر روی شیر خام دریافتی برای کنترل بهداشتی آنها و صدور گواهی بهداشتی حمل از دیگر وظایف مسئولین فنی بهداشتی در مراکز جمع آوری شیر به شمار می رود.



