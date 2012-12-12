فرهنگ اقامه نماز جماعت در مدارس زنجان احیا شود

به گزارش خبرنگار مهر، فیروز احمدی ظهر چهارشنبه در دهمین جلسه شورای آموزش و پرورش در استانداری گفت: نباید هرگز در برگزاری نماز جماعت در مدارس کوتاهی کرد.
وی با اشاره به اینکه اقامه نماز باید بیش از گذشته در مدارس استان ترویج و گسترش یاید اظهار کرد: بر این اساس 700 روحانی در 700 مدرسه برای اقامه فریضه نماز و و گسترش آن مستقر شده اند.
معاون سیاسی و امنیتی استاندار زنجان با بیان اینکه در سال های گذشته به نیازهای جامعه معلولان توجه بیشتری شده است گفت: در چند سال گذشته به لحاظ کمی و کیفی خدمات مناسبی به جامعه هدف معلولان ارائه شده که در مقایسه با سال های گذشته بسیار چشمگیر بوده است.
احمدی افزود: تشکیل تعاونی های مختلف در جامعه معلولان می تواند به پویایی و شکوفایی بیشتر فعالیت ها منجر شود.
معاون سیاسی و امنیتی استانداری زنجان گفت: سیستم های گرمایشی و سرمایشی مدارس این استان در مقایسه با سال های گذشته وضعیت مطلوبی دارد.
معاون سیاسی و امنیتی استاندار زنجان افزود: در سال های گذشته اقدامات بسیاری مناسبی برای ارتقا سیستم گرمایشی و سرمایشی مدارس استان انجام گرفته است.
معاون سیاسی و امنیتی استاندار زنجان افزود: در سال های گذشته اقدامات بسیاری مناسبی برای ارتقا سیستم گرمایشی و سرمایشی مدارس استان انجام گرفته است.
احمدی افزود: بر اساس گزارش ارائه شده برخی از مدارس استان از بخاری نفتی استفاده می کنند که همکاری و تعامل دستگاههای مسئول در رفع مشکلات کنونی بسیار تاثیر گذار است.
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