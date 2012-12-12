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۲۲ آذر ۱۳۹۱، ۱۷:۱۸

احمدی:

فرهنگ اقامه نماز جماعت در مدارس زنجان احیا شود

فرهنگ اقامه نماز جماعت در مدارس زنجان احیا شود

زنجان-خبرگزاری مهر: معاون سیاسی امنیتی استانداری با اشاره به اینکه نماز جماعت در مدارس باید به بهترین شکل برگزار شود، بر نهادینه شدن فرهنگ اقامه نماز جماعت در مدارس استان زنجان تاکید کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، فیروز احمدی ظهر چهارشنبه در دهمین جلسه شورای آموزش و پرورش در استانداری گفت: نباید هرگز در برگزاری نماز جماعت در مدارس کوتاهی کرد.
 
وی با اشاره به اینکه اقامه نماز باید بیش از گذشته در مدارس استان ترویج و گسترش یاید اظهار کرد: بر این اساس 700 روحانی در 700 مدرسه برای اقامه فریضه نماز و و گسترش آن مستقر شده اند.
 
معاون سیاسی و امنیتی استاندار زنجان با بیان اینکه در سال های گذشته به نیازهای جامعه معلولان توجه بیشتری شده است گفت: در چند سال گذشته به لحاظ کمی و کیفی خدمات مناسبی به جامعه هدف معلولان ارائه شده که در مقایسه با سال های گذشته بسیار چشمگیر بوده است.
 
احمدی افزود: تشکیل تعاونی های مختلف در جامعه معلولان می تواند به پویایی و شکوفایی بیشتر فعالیت ها منجر شود.
 
معاون سیاسی و امنیتی استانداری زنجان گفت: سیستم های گرمایشی و سرمایشی مدارس این استان در مقایسه با سال های گذشته وضعیت مطلوبی دارد.
  
معاون سیاسی و امنیتی استاندار زنجان افزود: در سال های گذشته اقدامات بسیاری مناسبی برای ارتقا سیستم گرمایشی و سرمایشی مدارس استان انجام گرفته است.
 
احمدی افزود: بر اساس گزارش ارائه شده برخی از مدارس استان از بخاری نفتی استفاده می کنند که همکاری و تعامل دستگاههای مسئول در رفع مشکلات کنونی بسیار تاثیر گذار است.
کد مطلب 1764727

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