سمپوزیوم چالشهای فراروی مشاوره خانواده در دانشگاه خوارزمی کرج برگزار می شود

به گزارش خبرگزاری مهر، با توجه به نیاز مطالعه و تحلیل نقادانه نظریه‌های مشاوره خانواده، توسعه نظریه‌پردازی در جهت تصریح الگوی مشاوره‌ خانواده اسلامی-ایرانی در فضای فرهنگی ایران، اولین سمپوزیوم چالش‌های فرا روی مشاوره‌‌ خانواده در ایران توسط گروه مشاوره و راهنمایی دانشگاه خوارزمی با همکاری معاونت پژوهشی دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی 25 آذر ماه جاری در سالن همایش‌های دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی واقع در پردیس کرج برگزار خواهد شد.

این سمپوزیوم با تبادل نظر اساتید خانواده ‌پژوهی کشور دکتر شکوه نوابی‌نژاد (چهره ماندگار کشور)، دکتر باقر ثنائی ذاکر (استاد دانشگاه خوارزمی) و دکتر فرشته مُوتابی (هیئت علمی پژوهشکده خانواده دانشگاه شهید بهشتی «ره») در محورهای، تحلیل چالش‌های فراروی مشاوران خانواده و بررسی تطبیقی راهبردهای نظری و عملی مشاوره‌‌ی خانواده در ایران برگزار خواهد شد.

همچنین مناظره علمی سخنرانان مدعو، اختصاص زمان پرسش و پاسخ به حاضرین و انتشار کتابچه گزارش جمع‌بندی نتایج این سمپوزیوم، از جمله اصلی‌ترین برنامه‌های اولین سمپوزیوم چالش‌های فراروی مشاوره‌‌ی خانواده در ایران خواهد بود.

برپایی یازدهمین کنفرانس سیستم های هوشمند ایران در دانشگاه خوارزمی

دانشگاه خوارزمی و کمیته دائمی کنفرانس انجمن سیستم‌‌های هوشمند ایران نهم و دهم اسفند ماه سال جاری یازدهمین کنفرانس سیستم‌های هوشمند ایران را در این دانشگاه برگزار می کنند.

کمیته علمی کنفرانس از کلیه استادان، دانشجویان، پژوهشگران، کارشناسان و صاحب‌نظران فعال در رشته‌های مختلف مهندسی دعوت می‌نماید مقالات خود را که دربرگیرنده‌ی آخرین یافته‌های علمی در زمینه‌های مرتبط با کنفرانس است، از طریق سامانه‌ی اینترنتی ارسال مقالات در پایگاه دانشگاه خوارزمی به دبیرخانه کنفرانس ارسال کنند.

یازدهمین کنفرانس سیستم های هوشمند ایران با اهدافی همچون، گردهمایی پژوهشگران، اندیشمندان و کارشناسان فعال در حوزه سیستم‌های هوشمند برای تبادل دیدگاه‌ها، اطلاعات و آشنایی با آخرین یافته‌ها و دستاوردهای پژوهشی و کاربردی، معرفی اهمیت و کارایی سیستم‌های هوشمند در ایران و جهان، شناسایی چالش‌های موجود در صنایع کشور و ارائه راه‌حل‌هایی برای آن و ایجاد فرصت‌های تعامل بین دانشگاه و صنعت و سرمایه‌گذاری صاحبان سرمایه برگزار خواهد شد.

کلیه اندیشمندان این حوزه می توانند آثار نهایی خود را تا تاریخ دهم بهمن ماه جاری به دانشگاه ارسال کنند.