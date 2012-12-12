9 دی روز میثاق امت با ولایت است

به گزارش خبرنگار مهر، رمضانعلی الیاسی ظهر چهارشنبه در جلسه نهم دی در فرمانداری افزود: با تدبیر حکیمانه مقام معظم رهبری وهمراهی مردم توانستیم نقشه های دشمنان را خنثی کنیم.

برگزاری بیش از 200 نشست تخصصی نماز



مسئول ستاد اقامه نماز گلستان برگزاری بیش از 200 نشست تخصصی را از جمله برنامه های این ستاد در استان برشمرد.



قاسم محمدی افزود: فعالیت های ستاد بر اساس پیام های مقام معظم رهبری و آئین نامه و دستورالعمل ستاد اقامه نماز و نماینده ولی فقیه در ستاد اقامه نماز و مصوبات شورای اقامه نماز استان و شهرستان ها است.



برگزاری دو ویژه برنامه کاروان انقلاب و نور در گلستان



معاون فرهنگی و هنری اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی گلستان با اشاره به برگزاری دو ویژه برنامه کاروان انقلاب در دهه فجر و کاروان نور در ماه مبارک رمضان، افزود: نگاه اول در برگزاری کاروان نور برگزاری نماز جماعت باشکوه بود.



ابوالحسن امامی افزود: تلاش این اداره بر این است که امسال یا سال آینده تولیداتی ویژه در زمینه فیلم، سرود و انیمیشن در ترویج فرهنگ نماز داشته باشیم.



حمایت از تولید فیلم های کوتاه با موضوع نماز در کشور

مدیر اقامه نماز وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی حمایت از آثار در تولید فیلم های کوتاه و 110 ثانیه ای با موضوع و مضمون نماز در جشنواره نماز و نیایش از نگاه دوربین سال جاری را از جمله برنامه ها بیان کرد.

حمیدرضا ناطقی گفت: وظیفه فرهنگ و ارشاد اسلامی با توجه به وظیفه ذاتی خود بسیاار سنگین تر و متفاوت تر از سایر وزارت خانه ها است.



تنها راه مقابله با جنگ نرم دشمن ، مقابله فرهنگی است

فرماندار شهرستان آ ق قلا در دومین جلسه هماهنگی ستادپشتیبانی از گودال سرخ که در محل سالن جلسات فرمانداری برگزار شد گفت:در شرایطی که دشمن با راه اندازی شبکه های ماهواره ای و سایت های اینترنتی ، اصالت فرهنگی و ارزش های اسلامی جامعه ما را هدف گرفته است و باید با هوشیاری و بصیرت کامل با مقابله فرهنگی در برابر دشمن بایستیم.

حاجی گلدی کر اضافه کرد: انتقال ارزش های اسلامی همچون ایثار ، شجاعت و شهامت و آرمان های دفاع مقدس به نسل سوم و چهارم انقلاب وظیفه تمامی مسئولین است و برای تحقق این امر مهم باید کار ریشه ای انجام بدهیم .

اجرای طرح ضربتی جمع متکدیان در گرگان

معاون سیاسی اجتماعی فرماندار گرگان گفت: طرح ضربتی جمع آوری و ساماندهی متکدیان شهرستان گرگان در حال اجراست.



محمد حسن غریب گفت : ساماندهی متکدیان از جمله مسائل مهم در بحث مدیریت شهری است ، حضور متکدیان در جامعه علاوه بر نازیبایی چهره شهر ، موجب کاهش امنیت شهروندان و افزایش سرقتهای خرد و کلان می شود.



وی در جلسه ستاد ساماندهی متکدیان اظهار داشت: طرح ضربتی جمع آوری و ساماندهی متکدیان در شهر ستان گرگان در حال اجر است ، این طرح از روز گذشته آغاز شد و یک هفته اجرا می شود.