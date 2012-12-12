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۲۲ آذر ۱۳۹۱، ۱۵:۳۹

همزمان با آغاز فصل سرما/

هفت ایستگاه مدیریت بحران در شهریار راه اندازی شد

هفت ایستگاه مدیریت بحران در شهریار راه اندازی شد

شهریار - خبگزاری مهر: معاون خدمات شهری و امور مناطق شهرداری شهریار از ایجاد و راه اندازی هفت ایستگاه مدیریت بحران همزمان با آغاز فصل سرما در سطح شهر شهریار خبر داد.

رحیم اسدی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: با توجه به شروع فصل سرما و بارندگی، بمنظور رفاه شهروندان و جلوگیری از آبگرفتیگ و یخ زدگی معابر و خیابانهای شهر، تدابیری از سوی معاونت خدمات شهری شهرداری شهریار اندیشیده شده است.

وی ادامه داد: دراین زمینه برنامه ریزی های لازم انجام شده و تمام تلاش این حوزه  بر این است که در فصل سرما با خدمات رسانی در زمینه برف روبی، هدایت آبهای سطحی در زمان بارش برف و باران و...  از بروز مشکل برای شهروندان جلوگیری کند.

جاسازی بیش از 5هزار تن ماسه و نمک در معابر و خیابانهای شهر

این مسئول عنوان کرد: در این راستا بیش از 5 هزار کیسه پنج کیلوئی ماسه و نمک صنعتی بسته بندی شده در معابر عمومی جاسازی خواهد شد تا در مواقع نیاز مورد استفاده قرار گیرد.

معاون خدمات شهری شهرداری شهریار افزود: همچنین 60 سطل مکانیزه برای ذخیره نمک و ماسه خریداری شده و در معابر و خیابانهای اصلی شهر نصب شده است.

اسدی گفت: شهرداری تمام امکانات خود را برای خدمات دهی بهتر برای شهروندان بسیج کرده است و در حال حاضر مشکلی در این زمینه وجود ندارد، ضمن اینکه سامانه 137 مدیریت شهری بصورت شبانه روزی آماده پاسخگوئی به گزارشات مردمی دراین خصوص است.

کد مطلب 1764734

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