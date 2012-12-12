راه اندازی تعاونی های کارآفرین جانبازان در مازندران

به گزارش خبرنگار مهر، مرتضی هاشم پور پیش از ظهر چهارشنبه در دیدار جمعی از جانبازان قطع نخاعی پاسدار مازندران، از آمادگی سازمان برای بهره مندی از تجارب و توانمندی جانبازان خبر داد.

وی گفت: جانبازان با ایجاد تشکل های خصوصی و انجمن ها و تعاونی ها می توانند به عنوان یک کارآفرین اقتصادی توانمندی های خود را همچون هشت سال دفاع مقدس به نمایش بگذارند.

هاشم پور افزود: بی شک مولفه های فرهنگ بسیجی همچون ایثار و از خودگذشتگی در قالب صنعتگر بسیجی می تواند تاثیرات قابل توجهی در فضای اقتصادی بوجود آورد.

وی در بخش دیگری از سخنانش با تحلیل بازار و شرایط اقتصاد جامعه اظهار داشت: در مقطع حساس کنونی که رویارویی تمام قد نظام سلطه در مقابل ایران در قالب جنگ تمام عیار اقتصادی و تحریم های تشدید شده ضد ایرانی به اوج رسیده، جامعه نیاز به اراده و فرهنگ بسیجی دوران هشت سال دفاع مقدس دارد.

این مسئول تصریح کرد: بدون تردید جامعه با الگوگیری از فرهنگ ناب ایثارگری و روحیه بسیجی و با دعا و حمایت و پشتیبانی شما جانبازان سرافراز می تواند همچون گذشته در مقابل هجمه سنگین استکبار جهانی ایستادگی کرده و آنها را به زانو در آورد.



