به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی فدراسیون ورزش‎های ناشنوایان، پیوند اعضا و بیماران خاص، تیم های ملی دو و میدانی، تنیس روی میز و بولینگ راهی چهارمین دوره بازی‌های خاورمیانه پیوند اعضای امارات می شوند.



این دوره از بازی‌ها از تاریخ بیست و سوم تا بیست و ششم آذر ماه در امارات شهر ابوظبی برگزار می‌شود.

کاروان اعزامی به چهارمین دوره بازیهای خاورمیانه پیوند اعضاء به شرح زیر است:



دو و میدانی:

آقایان:

علی حسن شاهی، سعید سهرابی کلستانی، یونس امیری (فارس)، رضا طهماسبی (اصفهان)

جانعلی رفیعی( مربی- فارس )



بانوان:

شهناز عباسی(مرکزی)، نیلوفر محمدی (کرمانشاه)



تنیس روی میز:

آقایان:

کیوان تیشه گران (کردستان)، بابک فتاحی(لرستان)

بانوان:

بهاره بیگی(همدان)، صدیقه صفری(مرکزی)



بولینگ:

نبی الله مرزبان عباس آبادی (مازندران)، مهدی بوند(خراسان رضوی)