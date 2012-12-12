به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی فدراسیون ورزشهای ناشنوایان، پیوند اعضا و بیماران خاص، تیم های ملی دو و میدانی، تنیس روی میز و بولینگ راهی چهارمین دوره بازیهای خاورمیانه پیوند اعضای امارات می شوند.
این دوره از بازیها از تاریخ بیست و سوم تا بیست و ششم آذر ماه در امارات شهر ابوظبی برگزار میشود.
کاروان اعزامی به چهارمین دوره بازیهای خاورمیانه پیوند اعضاء به شرح زیر است:
دو و میدانی:
آقایان:
علی حسن شاهی، سعید سهرابی کلستانی، یونس امیری (فارس)، رضا طهماسبی (اصفهان)
جانعلی رفیعی( مربی- فارس )
بانوان:
شهناز عباسی(مرکزی)، نیلوفر محمدی (کرمانشاه)
تنیس روی میز:
آقایان:
کیوان تیشه گران (کردستان)، بابک فتاحی(لرستان)
بانوان:
بهاره بیگی(همدان)، صدیقه صفری(مرکزی)
بولینگ:
نبی الله مرزبان عباس آبادی (مازندران)، مهدی بوند(خراسان رضوی)
تیمهای ملی ورزشهای پیوند اعضا به چهارمین دوره بازیهای خاورمیانه پیوند اعضای امارات اعزام می شوند.
به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی فدراسیون ورزشهای ناشنوایان، پیوند اعضا و بیماران خاص، تیم های ملی دو و میدانی، تنیس روی میز و بولینگ راهی چهارمین دوره بازیهای خاورمیانه پیوند اعضای امارات می شوند.
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