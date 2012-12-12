  1. ورزش
۲۲ آذر ۱۳۹۱، ۱۵:۲۷

تیم‎های ورزش‌های پیوند اعضا راهی مسابقات قهرمانی خاورمیانه می شوند

تیم‎های ورزش‌های پیوند اعضا راهی مسابقات قهرمانی خاورمیانه می شوند

تیم‎های ملی ورزش‌های پیوند اعضا به چهارمین دوره بازی‎های خاورمیانه پیوند اعضای امارات اعزام می شوند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی فدراسیون ورزش‎های ناشنوایان، پیوند اعضا و بیماران خاص، تیم های ملی دو و میدانی، تنیس روی میز و بولینگ راهی چهارمین دوره بازی‌های خاورمیانه پیوند اعضای امارات می شوند.

این دوره از بازی‌ها از تاریخ بیست و سوم تا بیست و ششم آذر ماه در امارات شهر ابوظبی برگزار می‌شود.
کاروان اعزامی به چهارمین دوره بازیهای خاورمیانه پیوند اعضاء به شرح زیر است:

دو و میدانی:
آقایان:
علی حسن شاهی، سعید سهرابی کلستانی، یونس امیری (فارس)، رضا طهماسبی (اصفهان)
جانعلی رفیعی( مربی- فارس )

بانوان:
شهناز عباسی(مرکزی)، نیلوفر محمدی (کرمانشاه)

تنیس روی میز:
آقایان:
کیوان تیشه گران (کردستان)، بابک فتاحی(لرستان)
بانوان:
بهاره بیگی(همدان)، صدیقه صفری(مرکزی)

بولینگ:
نبی الله مرزبان عباس آبادی (مازندران)، مهدی بوند(خراسان رضوی)

کد مطلب 1764741

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