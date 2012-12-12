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۲۲ آذر ۱۳۹۱، ۱۵:۲۳

رأفت و مهربانی از سوی کسی که عاشورا را تجربه کرده معجزه است

رأفت و مهربانی از سوی کسی که عاشورا را تجربه کرده معجزه است

بندرعباس - خبرگزاری مهر: استاد حوزه و دانشگاه گفت: رأفت، مهربانی، محبت کردن و دوستی با دیگران از سوی کسی که وقایع تلخ عاشورا را تجربه کرده، از معجزات امام سجاد(ع) است.

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام دکتر محمدرضا زائری بعدازظهر چهارشنبه در جمع خبرنگاران اظهار داشت: بشر زشت تر از جلوه ای که در واقعه کربلا از خود بروز داد و بدان گونه با خاندان پیامبر(ص) رفتار شد، نمی تواند پیدا کند.

وی افزود: با بررسی تاریخ زندگانی امام سجاد(ع) بیشتر به این مطلب پی می بریم که کسی که تجربه های تلخ عاشورا و واقعه حره را تجربه کرده است چگونه می تواند سخنش سرشار از محبت و دوستی باشد.

زائری ادامه داد: کسی که وقایع عاشورا را دیده نباید بتواند به دیگران محبت کند و این درحالی است که خدمت به مردم؛ اصلاح دوستی و مهربانی؛ بنیان گذاری نظام تأمین اجتماعی و تحکیم روابط اجتماعی عمیق از کسی که بدترین زخم ها از همین مردم خورده است از معجزات و بزرگوری های علی بن الحسین(ع) است.

وی در ادامه با اشاره به رساله حقوق امام سجاد(ع)، تصریح کرد: تدوین قانون مندانه حقوق فردی و اجتماعی در 1400 سال پیش نیز یکی دیگر از معجزات آن حضرت است.

این محقق، پژوهشگر و نویسنده بیان داشت: در این کتاب در رابطه با حق فرزند از پدر آمده است که "حق فرزند بر گردن پدر این است که خطا و اشتباه وی در دوران نوجوانی را بپوشاند تا مسیر توبه او بسته نشود.

وی عنوان کرد: این کلام امام زین العابدین از موضع انفعال نیست، بلکه از موضع فعال است.

زائری بیان کرد: در این کلام، یک نگاه تربیتی متعالی که کودک را امانت الهی می داند و باید از این نعمت و امانت به خوبی مراقبت کرد، نهفته شده است.

وی گفت: وقتی نگاه انسان این گونه باشد که بچه داری امانتی الهی است، در آن صورت ظلم به کودک را گناه و معصیت می داند.

کد مطلب 1764747

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