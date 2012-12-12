رأفت و مهربانی از سوی کسی که عاشورا را تجربه کرده معجزه است

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام دکتر محمدرضا زائری بعدازظهر چهارشنبه در جمع خبرنگاران اظهار داشت: بشر زشت تر از جلوه ای که در واقعه کربلا از خود بروز داد و بدان گونه با خاندان پیامبر(ص) رفتار شد، نمی تواند پیدا کند.

وی افزود: با بررسی تاریخ زندگانی امام سجاد(ع) بیشتر به این مطلب پی می بریم که کسی که تجربه های تلخ عاشورا و واقعه حره را تجربه کرده است چگونه می تواند سخنش سرشار از محبت و دوستی باشد.

زائری ادامه داد: کسی که وقایع عاشورا را دیده نباید بتواند به دیگران محبت کند و این درحالی است که خدمت به مردم؛ اصلاح دوستی و مهربانی؛ بنیان گذاری نظام تأمین اجتماعی و تحکیم روابط اجتماعی عمیق از کسی که بدترین زخم ها از همین مردم خورده است از معجزات و بزرگوری های علی بن الحسین(ع) است.

وی در ادامه با اشاره به رساله حقوق امام سجاد(ع)، تصریح کرد: تدوین قانون مندانه حقوق فردی و اجتماعی در 1400 سال پیش نیز یکی دیگر از معجزات آن حضرت است.

این محقق، پژوهشگر و نویسنده بیان داشت: در این کتاب در رابطه با حق فرزند از پدر آمده است که "حق فرزند بر گردن پدر این است که خطا و اشتباه وی در دوران نوجوانی را بپوشاند تا مسیر توبه او بسته نشود.

وی عنوان کرد: این کلام امام زین العابدین از موضع انفعال نیست، بلکه از موضع فعال است.

زائری بیان کرد: در این کلام، یک نگاه تربیتی متعالی که کودک را امانت الهی می داند و باید از این نعمت و امانت به خوبی مراقبت کرد، نهفته شده است.

وی گفت: وقتی نگاه انسان این گونه باشد که بچه داری امانتی الهی است، در آن صورت ظلم به کودک را گناه و معصیت می داند.