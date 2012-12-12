باند توزیع مواد مخدر در زاهدان متلاشی شد

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ محمود پارسافر اظهار داشت: ماموران پلیس امنیت عمومی سیستان و بلوچستان بدنبال کسب اطلاعاتی در خصوص شیوه و شگرد جدید قاچاقچیان مواد مخدر موفق شدند پس از اقدامات فنی و اطلاعاتی مخفیگاه این باند را در منطقه شیر‌آباد زاهدان شناسایی کنند.

وی گفت: سوداگران مرگ با استفاده از شیوه جدید حمل و جابجایی مواد مخدر اقدام به توزیع مواد به درب منازل و در سطح زاهدان می کردند که بدنبال شناسایی محل اختفای اعضای این باند و نحوه و چگونگی فعالیت های آنها با هماهنگی مراجع قضایی در عملیات ویژه ای 63 کیلوگرم تریاک را که در 53 عدد شیشه جاسازی شده بود کشف و ضبط کردند.

وی افزود: در این عملیات یک قبضه اسلحه کمر شکن تپانچه ای شبیه به کلت و یک عدد دوربین شکاری چشمی و دو تیر فشنگ شکاری و مبلغ 570 هزارو 500 تومان وجه نقد را کشف نمودند.

وی بیان داشت: در این رابطه دو متهم شناسایی و دستگیر شدند و تلاش برای دستگیری سرکرده این باند ادامه دارد.

وی گفت: در این اقدام علاوه بر کشف مواد بسته بندی در داخل شیشه و پوشش مواد به گریس، شیوه و ترفند جدیدی از قاچاقچیان در انتقال و جابجایی مواد مخدر نیز بدست آمده و چنین به نظر می رسد که این شیوه کار آمدی خوبی برای سوداگران مرگ در نیل به اهداف شومشان که همان جابجایی مواد مخدر به سایر نقاط کشور و کسب درآمد ناصواب داشته است.

دستگیری قاتل در ایرانشهر

فرمانده انتظامی ایرانشهر افزود: ماموران پلیس آگاهی این شهرستان شخصی را که با اسلحه کلاشینکف فردی را در سه راهی دلگان به قتل رسانده بود، دستگیر کردند.

سرهنگ علی ملکی آهنگران اظهار داشت: نامبرده به جرم خود اعتراف کرده و گفته با همکاری دو نفر دیگر از افراد طایفه خود به انگیزه ناموسی مبادرت به قتل کرده است.

وی به شهروندان توصیه کرد که قانون مداری را محور حل اختلافات خود قرار دهند و از توسل به زور و انتقام گیری شخصی اجتناب نمایند.

دستگیری سارقین حرفه ای طلا و جواهرات در زابل

فرمانده انتظامی زابل افزود: یکی ازشهروندان این شهرستان با مراجعه به نیروی انتظامی بیان داشت که جهت انجام کاری به زاهدان رفته بود و پس از برگشت متوجه شده منزلش مورد سرقت قرار گرفته است.

سرهنگ محمد دوستی نوری بیان داشت: ماموران آگاهی با تشکیل پرونده و پیگیری موضوع و با شگردهای خاص پلیسی و همکاری نزدیک با صنف طلا فروشان، دو نفر از سارقین را حین فروش جواهرات شناسایی و دستگیر کردند.

وی گفت: متهمین دستگیر شده به جرم خود اعتراف و سایر افرادی که با آنان همکاری داشتند را معرفی کردند و دو نفر دیگر نیز در این ارتباط دستگیر شدند.

وی افزود: در بازرسی از منازل آنان مقادیر زیادی طلا و جواهر به ارزش 500میلیون ریال کشف شده است و با بررسی های بعمل آمده نامبردگان دارای سابقه چندین فقره سرقت از منازل نیز می باشند.

کشف کالای قاچاق به ارزش تقریبی سه میلیارد ریال در نیکشهر

فرمانده انتظامی نیکشهر اظهار داشت: ماموران پلیس آگاهی در راستای مبارزه با کالا و ارز روز گذشته به یک دستگاه کامیون که در محور نیکشهر به ایرانشهر درحال تردد بود مشکوک شدند و برای متوقف کردن خودرو مذکور اقدام نمودند.

سرهنگ احمد اربابی گفت: راننده کامیون به محض مشاهده ماموران، کامیون را پارک و در یک موقعیت مناسب با یک دستگاه پراید عبوری فاقد پلاک از محل متواری شد.

وی افزود: کامیون جهت بررسی به پلیس آگاهی شهرستان انتقال داده شد و در بازرسی از خودرو تعداد قابل ملاحظه ای ال ای دی با مارک های مختلف و تعدادی طاقه پارچه و چندین دستگاه جارو برقی و ماشین ظرفشویی با مارک های خارجی و مقادیری کفش کشف و ضبط شد.

وی با اشاره به اینکه ارزش ریالی کالاهای کشف شده حدود سه میلیارد ریال است، بیان داشت: کلیه افرادی که قصد تجارت و یا جابجایی کالا را دارند باید هرگونه تجارت و یا معامله را از مجاری قانون انجام دهند و از قانون گریزی پرهیز کنند.