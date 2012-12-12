خدمات باید همراه با کیفیت مطلوب به شهروندان ارائه شود

به گزارش خبرنگار مهر، اصغر عربیان ظهر چهارشنبه در جلسه شهرداران و اعضای شورای شهر که در سالن شهدای دولت برگزار شد، با تاکید بر اینکه خدمات باید همراه با کیفیت مطلوب باشد، اظهار داشت: آسفالت و جدول گذاری باید دوام داشته باشد نه اینکه عمر جدول گذاری یا آسفالت کمتر یک سال باشد.



وی ادامه داد: جدول باید حداقل 15 سال دوام بیاورد و توجه به کیفیت باید مورد توجه قرار گیرد.



استاندار البرز بر رعایت اصول فنی در ساخت و ساز تاکید کرد و افزود: عمر یک ساختمان باید بالای 40 سال باشد.



عربیان تصریح کرد: ساخت و ساز غیر مجاز نتیجه اش پرونده های که با رای تخریب مواجه شده است.



جریمه علاج یک معضل و بیماری است



وی اظهار داشت: جریمه علاج یک معضل و بیماری است و جریمه در دلش یک تنبیه نهفته است.



استاندار البرز ادامه داد: یکی از مشکلات استان البرز ساختار شهر کرج است که این مشکل را به شکل بارز تر نشان می دهد.



عربیان با اشاره به اینکه همه تقاضای جدا شدن و مدیریت شهری جداگانه دارند، افزود: مردم متوجه آثار مدیریت واحد شهری نیستند شاید کمتر اطلاع رسانی و توجه شده است.



مزیت مدیریت واحد شهری باید اطلاع رسانی شود



استاندار البرز با بیان اینکه فوائد مدیریت واحد شهری باید تشریح و اطلاع رسانی شود اظهار داشت: عمر شورا رو به پایان است و باید به مردم جوابگو باشیم.



وی ادامه داد: باید برای مراقبت از اموال و بیت المال باید بیش از گذشته توجه کنیم.

انتخابات پیش رو شورا باید قانونمند و بهتر از گذشته برگزار شود



عربیان گفت: انتخابات پیش رو شورا باید قانومند و بهتر از گذشته برگزار شود.



وی با بیان اینکه برخی از افراد پول های کلان هزینه می کنند و اخبار دسته بندی تحویل جامعه می شود، اضافه کرد: بنابراین اطلاع رسانی باید صحیح صورت گیرد.



استاندار البرز تاکید کرد: افزایش تراکم باید بر مبنای یک معیار درست، منطقی و متناسب به حقوق افراد باشد.



وی با اشاره اینکه سند ملی توسعه را باید تهیه کنیم، اضافه کرد: باید برای آینده برنامه ریزی داشته باشیم.