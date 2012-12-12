وحدت شیعیان و اهل سنت در ایران مصداق وحدت جامعه اسلامی در جهان اسلام است

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام علی اکبر میرزایی بعدازظهر چهارشنبه در جمع خبرنگاران بیان داشت: مجموعه تدابیر امام سجاد(ع) در هنگام اسارت، گریه‌های آن حضرت در مدینه، نوحه و روضه‌خوانی‌های وی و 35سال سخنرانی های آن امام همام شکل کامل یک جهاد ثمربخش بود.

حجت‌الاسلام میرزایی با بیان اینکه حفظ وحدت مهم‌ترین وظیفه مسلمان‌ها در شرایط کنونی است، تصریح کرد: وحدت و همدلی مثال زدنی شیعیان و اهل سنت در کشور مصداق عینی از وحدت جامعه اسلامی در جهان اسلام است.

وی در ادامه بیان کرد: همان طور که ائمه معصومین (ع) نیز در زمان‌های مختلف بر وحدت جامعه اسلامی تأکید داشتند و تفرقه بین مسلمین را نهی می‌کردند، مهم‌ترین وظیفه مسلمان‌ها در شرایط خطیر امروز جهانی، حفظ وحدت و همدلی بین خودشان است.

مسئول نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه هرمزگان در ادامه به تشریح جایگاه امام سجاد(ع) در حادثه عاشورا پرداخت و افزود: در شرایطی که جامعه اسلامی در آن زمان دچار انحراف شده بود، آن حضرت با روشن‌گری‌های خود، صراط مستقیم را نشان داد.

وی همچنین مجموعه تدابیر امام سجاد(ع) در هنگام اسارت، گریه‌های آن حضرت در مدینه، نوحه و روضه‌خوانی‌های وی و 35سال سخنرانی های آن امام همام را جهاد ثمربخش خواند.

حجت‌الاسلام میرزایی افزود: امام سجاد(ع) با شجاعت و صلابت، پس از شهادت سیدالشهداء(ع) از اسلام ناب محمدی(ص) دفاع و خاندان یزید را نزد مردم منفور کرد.

مسئول نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه هرمزگان خاطرنشان کرد: صحیفه سجادیه شامل مضامین عالی، زیبا، عمیق و غنی، قوانین و احکام شرعی و مسائل بسیار حساس سیاسی، اجتماعی، اخلاقی و تربیتی در قالب دعاست.