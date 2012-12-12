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۲۲ آذر ۱۳۹۱، ۱۵:۴۰

حاتمی اعلام کرد:

وجود 15 هزار متولی موقوفات در کشور

وجود 15 هزار متولی موقوفات در کشور

آمل - خبرگزاری مهر: سرپرست معاونت حقوقی، اوقافی و امور مجلس سازمان اوقاف و امور خیریه کشور گفت: هم اکنون 15 هزار نفر بعنوان متولی موقوقات در کشور فعالیت می کنند.

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام محمد مهدی حاتمی ظهر چهارشنبه در همایش بصیرت عاشورایی ویژه متولیان موقوفات مازندران در دانشکده علوم قرآنی آمل اظهار داشت: برای احیای موقوفات در کشور باید مدیریت منسجم و واحدی داشت و در برابر این فریضه باید ایستادگی کرد وسختیهای احتمالی آن را به جان خرید.

وی  با تاکید بر اینکه هیچ مدیر و مسئول اوقافی حق ندارد در خارج از چارچوب تعیین شده سازمانی عمل کند و عملکردها بر اساس کمیت ها وکیفیت ها زیرنظر است، گفت: در حوزه وقف باید خداوند متعال را راضی نگه داریم واگر در اجرای درست آن کسی هم ناراحت شد، اهمیتی ندارد.

حاتمی اضافه کرد: خوشبختانه اکنون دوران طلایی در احیای موقوفات در کشور بوده و باید مدیران اداره های اوقاف و امورخیریه شهرستانها با همکاری وتعامل بیشتر با متولیان موقوفات، در راستای نهادینه شدن فرهنگ وقف در جامعه تلاش کنند.

سرپرست معاونت اوقافی، حقوقی و امور مجلس سازمان اوقاف و امورخیریه کشور یادآورشد: اقدام حسنه افراد در وقف اموال، مجاهدت بزرگی در راه خداوند است که اثرات مثبت آن را همه آحاد جامعه بهره مند خواهند شد.

وی بیان داشت: هم اکنون 15هزار متولی موقوفه در کشور هستند که هزار و100 نفر از این تعداد به عنوان متولیان موقوفات در مازندران هستند.

وی با بیان اینکه وجود آمار حدود 9 درصدی کل متولیان کشور در مازندران نشان از تعصبات بالای دینی مردم ولایتمدار مازندران به امامزادگان و موقوفات در این استان است، افزود: به جرات می توان گفت که این ارادت خالصانه به صورت نسل به نسل تاکنون منتقل شده است.

کد مطلب 1764757

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