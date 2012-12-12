فعالیت 100 ورزشکار در زورخانه های مهریز

به گزارش خبرنگار مهر، حسین علیخانی ظهر امروز در نشست بررسی مسائل و مشکلات هیئت باستانی شهرستان مهریز با اشاره به پیشینه ورزش پهلوانی و زورخانهای در شهرستان مهریز اظهار داشت: قدمت ورزش زورخانهای در شهرستان مهریز به قبل از سال 1367 بر میگردد.
حسن علیخانی افزود: نخستین زورخانه شهرستان مهریز با نام پهلوان تختی در سال 1367 افتتاح و هماکنون میزبان 50 ورزشکار است.
وی عنوان کرد: با استقبال گرم مردم متدین و انقلابی شهرستان مهریز از این ورزش مسئولان تصمیم بر احداث و افتتاح دومین سالن زورخانه ای در شهرستان مهریز با نام مبارک ولی عصر(عج) در سال 1370 کردند که هم اکنون میزبان بیش از 100 نفر ورزشکار است.
جذب و پرورش ورزشکاران باستانی کار در مهریز، اختصاص مکانی برای دفتر استقرار دفتر هیئت باستانی شهرستان و صدور حکم رتبه بندی برای هر ورزشکار در آیندهای نزدیک از مصوبات این نشست بود.
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