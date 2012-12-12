نرخ تورم در آبان به 26.1 درصد افزایش یافت

محمود بهمنی در گفتگوی کوتاه با مهر در پاسخ به این پرسش که آیا بانک مرکزی نرخ تورم آبان ماه را نهایی کرده است؟ گفت: نرخ تورم در دوازده ماه منتهی به آبان ماه 1391 نسبت به دوازده ماه منتهی به مهرماه 1390 معادل 26.1 درصد بوده است.

به گزارش مهر، در حالی نرخ تورم در دوازده ماهه منتهی به آبان ماه امسال به26.1 درصد رسیده که این نرخ در مدت مشابه در مهرماه 24.9 درصد بوده است.

پیش از این، بانک مرکزی نرخ تورم در دوازده ماه منتهی به شهریورماه را 24 درصد، مردادماه 1391 را 23.5 درصد، تیرماه را 22.9 درصد، خردادماه را 22.4 درصد، اردیبهشت ماه را 22.2 درصد و فروردین ماه را 21.8 درصد اعلام شده بود.

در همین حال، عادل آذر رئیس مرکز آمار ایران امروز در گفتگو با مهر از توقف اعلام نرخ تورم توسط بانک مرکزی از فروردین 92 و واگذاری این مسئولیت به مرکز آمار و همچنین تغییر سال پایه محاسبه نرخ تورم از 81 به 90 خبر داده و گفته است: با تغییر سال پایه، نه تنها سبد کالاهای مورد بررسی تغییر می‌کند بلکه روش‌های محاسباتی و جمع آوری اطلاعات نیز مانند مضنه‌های قیمتی به احتمال زیاد تغییر خواهد کرد.