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۲۲ آذر ۱۳۹۱، ۱۵:۴۴

کاظمیان خبر داد:

بررسی امنیت بانکداری الکترونیک در جشنواره ایران بانک

بررسی امنیت بانکداری الکترونیک در جشنواره ایران بانک

ساری - خبرگزاری مهر: مدیر اجرایی دومین جشنواره ملی ایران بانک 2012 گفت: امنیت بانکداری الکتروتیک در این جشنواره ملی بررسی می شود.

به گزارش خبرنگار مهر، مرتضی کاظمیان پیش از ظهر چهارشنبه در نشست خبری دومین جشنواره ملی ایران بانک 2012 اظهار داشت: دومین جشنواره ملی ایران بانک 2012 با همکاری سازمانهای مدیریتی کشور، بانکها و دانشگاههای کشور در بهمن ماه سال جاری برگزار خواهد شد.

وی افزود: در مراسم اختتامیه این جشنواره از بانک های برتر ایران در حوزه های بانکداری الکترونیک، امنیت در بانکداری الکترونیک، بانکداری همراه، اینترنت بانک، فرهنگ سازی در عرصه بانکداری الکترونیک، توسعه و تحقیق، رضایتمندی مشتریان، حمایت از تولید ملی، توسعه زیرساختها، بازدهی سرمایه، امنیت مالی و عملکرد، کاهش معوقات با اهدا تندیس زرین ایران بانک 2012 قدردانی می شود.

کاظمیان بیان داشت: دومین جشنواره ایران بانک 2012 با نگاه تخصصی و با حضور اساتید برجسته دانشگاههای تهران، امیرکبیر، شهید بهشتی، علم و صنعت، تربیت مدرس و برخی از متخصصین نظام بانکی کشور در قالب هیئت داوران و نمایندگان هر یک از بانکها به عنوان ناظر به تحلیل و بررسی آمارهای ارائه شده از سوی دفتر نظام های پرداخت و تعیین شاخصها و در نهایت به معرفی بانکهای برتر ایران  در سال 2012 در حوزه های مختلف اختصاص دارد.

وی به انتخاب بانکهای برتر ایران در حوزه های مختلف بر اساس آمارهای دقیق دفتر نظامهای پرداخت اشاره و تصریح کرد: مراحل اولیه ارزیابی بانکها به صورت تعیین شاخص ارزیابی و وزن آنها توسط هیات داوران، اخذ آمار و اطلاعات مورد نیاز از دفتر نظام های پرداخت، تنظیم داده های فوق براساس شاخص ها و اخذ نمودار آن، مشخص شدن بانک های برتر در حوزه های تعیین شده در نمودارها و ارائه تصاویر نمودارهای ترسیم شده به صورت جامع از برنامه های این جشنواره در مراسم اختتامیه است.



 

کد مطلب 1764768

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