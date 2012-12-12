  1. اقتصاد
۲۲ آذر ۱۳۹۱، ۱۵:۴۰

شهروندان مغایرت حساب و تراکنش‌های الکترونیک را به شماره 29911 اعلام کنند

بانک مرکزی از شهروندان خواست مغایرت حساب و تراکنش‌های الکترونیک را به شماره تلفن 29911 اعلام کنند.

به گزارش خبرگزاری مهر، بانک مرکزی اعلام کرد: تلفن گویای میز امداد شتاب آماده دریافت درخواست های رفع مغایرت هموطنان است.

‌با راه اندازی این مرکز تلفن، هموطنان گرامی می‌توانند در صورت بروز هرگونه مغایرت در حساب یا سایر تراکنش‌های الکترونیکی، علاوه بر مراجعه به بانک‌ها از طریق تماس با  شماره 29911 نسبت به تکمیل فرم رفع مغایرت اقدام کنند و از خدمات این میز بهره‌مند شوند.


 
کد مطلب 1764779

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    نظرات

    • حمیدگرمرودی IR ۱۹:۴۶ - ۱۴۰۴/۰۱/۱۶
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      پاسخ
      سلام و درود بنده صورت حسابی برایم آمده که مبلغ قابل برداشت نامشخص است در رابطه با بورس می‌باشد به چند بانک پارسیان مراجعه نمودم هرکدام به شکلهای مختلفی مرا دست به سر کردند وازهرکدام هم مدارکی دریافت کرده ام مشخص نمی‌کنند که بنده بتوانم مشکلم را حل نمایم اگر امکان دارد مرا راهنمایی بفرمایید ممنون میشوم

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