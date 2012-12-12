به گزارش خبرگزاری مهر، بانک مرکزی اعلام کرد: تلفن گویای میز امداد شتاب آماده دریافت درخواست های رفع مغایرت هموطنان است.
با راه اندازی این مرکز تلفن، هموطنان گرامی میتوانند در صورت بروز هرگونه مغایرت در حساب یا سایر تراکنشهای الکترونیکی، علاوه بر مراجعه به بانکها از طریق تماس با شماره 29911 نسبت به تکمیل فرم رفع مغایرت اقدام کنند و از خدمات این میز بهرهمند شوند.
بانک مرکزی از شهروندان خواست مغایرت حساب و تراکنشهای الکترونیک را به شماره تلفن 29911 اعلام کنند.
به گزارش خبرگزاری مهر، بانک مرکزی اعلام کرد: تلفن گویای میز امداد شتاب آماده دریافت درخواست های رفع مغایرت هموطنان است.
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