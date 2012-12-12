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۲۲ آذر ۱۳۹۱، ۱۵:۴۵

دوومیدانی غرب آسیا/

نمانیدگان ایران به فینال رقابت های 100 و 400 متر راه یافتند

نمانیدگان ایران به فینال رقابت های 100 و 400 متر راه یافتند

نمایندگان دوهای 100 و 400 متر ایران در مسابقات دوومیدانی غرب آسیا به مرحله نهایی راه پیدا کردند.

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از سایت فدراسیون دوومیدانی ، صبح امروز چهارشنبه دومین دوره رقابت‌های دوومیدانی غرب آسیا با حضور 42 نماینده از ایران در 2 بخش بانوان و مردان در ورزشگاه پلیس شهر دبی امارات آغاز به کار کرد.
 
در نخستین رقابت‌ امروز نمایندگان مرد و زن ایران در مرحله مقدماتی دوی 100 و 400 متر به رقابت با حریفان خود پرداختند و توانستند راهی فینال شوند. فرزانه فصیحی، نماینده بانوان ایران در رقابت‌های دوی 100 متر با ثبت زمان 12 ثانیه و 62 صدم ثانیه به فینال راه یافت. 

در دوی 100 متر رضا قاسمی، قهرمان ایران در رقابت با حریفان خود موفق شد با ثبت رکورد 10 ثانیه و 36 در گروه خود اول و به فینال این ماده راه پیداکند. حسن تفیتیان، سریعترین دونده جوان آسیا هم موفق شد فینالیست شود. در دوی 400 متر هم هادی رحیمی نیز  جواز حضور در فینال را پیدا کرد. رقابت‌های فینال این مواد امروز برگزار خواهد شد.
 
به گزارش مهر، تیم ملی دوومیدانی کشورمان در دوه نخست مسابقات که در حلب سوریه برگزار شده بود، با کسب 10 مدال طلا، هفت نقره و شش برنز، پس از بحرین به عنوان نایب قهرمانی دست یافته بود.
کد مطلب 1764781

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