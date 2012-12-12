اعطای اعتبار نامه به 255 نفر از منتخبان بازار درچهارمحال و بختیاری

به گزارش خبرگزاری مهر، عبد الله رضوی گفت: با اعطای اعتبارنامه به روسای 51 اتحادیه صنفی شهرستان شهرکرد و 255 منتخب، از این پس تمام امور مربوط به اصناف شهرستان شهرکرد (بجز شهرهای سامان و فرخشهر ) توسط این افراد انجام می شود.

وی افزود:‌ افرادی که اعتبار نامه دریافت کرده اند در انتخابات سه روزه صنوف شهرستان شهرکرد با مشارکت حداکثری تمامی بازاریان انتخاب و معرفی شدند.

وی گفت:‌ این افراد برای مدت چهار سال فعالیت می کنند.

صدور پروانه کسب ، تایید سقف و حدود صنفی، نرخ گذاری برخی کالاها و خدمات، ارائه پیشنهاد در جهت بهبود وضعیت بازار از جمله فعالیت های این افراد است.

معارفه مدیرعامل جدید شرکت بزرگ لبنات پاک پی در چهارمحال و بختیاری

رئیس سازمان صنعت،معدن و تجارت چهارمحال و بختیاری در مراسم تودیع و معارفه مدیر عامل این شرکت گفت: این شرکت هم اکنون زمینه اشتغال 230 نیروی فعال را فراهم کرده است.

رحمن کرمی افزود: با توجه به پتانسیل های موجود در این واحد صنعتی ،آینده ای پویا در تولید و ایجاد اشتغال پایدار خواهد داشت.

بابلیان مدیر عامل جدید شرکت پاک پی نیز با اشاره به برنامه ریزی های کارشناسی برای توسعه اقتصادی این واحد صنعتی گفت: هم اکنون انواع شیر ( استریلیزه - پاستوریزه )، انواع ماست در بسته بندی های مختلف، انواع خامه، انواع کشک، انواع دوغ نایلونی و بطر با طعمهای نعناع ، موسیر و پونه در نایلونهای یک لیتری و بطری 250 و 1500 سی سی ، انواع پنیر در این کارخانه تولید و روانه بازار مصرف می شود.

کنترل مسایل بهداشتی حفاظتی در مدارس کوهرنگ ضروری است

معاون فرماندار شهرستان کوهرنگ کنترل مسایل بهداشتی حفاظتی در مدارس را ضروری برشمرد.

اسکندر کریمی گفت: رعایت مسایل بهداشتی حفاظتی به ویژه در فصل سرما و توجه به حفاظت وسائل گرمایشی به ویژه در بخش های بازفت و دوآب صمصامی و دهستان موگویی ضرورت دارد.

وی تأکید کرد: برنامه ریزی برای ریشه کشی بی سوادی با همکاری ادارات و نهادهای شهرستان کوهرنگ جزو برنامه های اولویت دار شهرستان کوهرنگ است.

کریمی افزود: برنامه ریزی به منظور بزرگداشت هفته شوراها از دیگر اولویت های مهم شهرستان کوهرنگ به شمار می رود.



تسریع در پرداخت تسهیلات کشاورزی در اردل ضروری است

فرماندار شهرستان اردل تسریع در پرداخت تسهیلات کشاورزی را ضروری برشمرد.

فیروز خسروی گفت: با توجه به کوتاه بودن مهلت جذب تسهیلات کشاورزی، بایستی پرداخت این تسهیلات از طریق بانک های عامل مانند کشاورزی، توسعه تعاون، رفاه کارگران و صادرات تسریع شود.

وی تأکید کرد: طرح های بزرگ کشاورزی از لحاظ جذب اعتبار و ایجاد شغل باید در اولویت قرار گیرند.

خسروی افزود: نداشتن وثیقه، داشتن بدهی معوقه به بانک ها و نداشتن مدارک ثبتی از مهم ترین مشکلات پرونده های متقاضیان توسعه بخش کشاورزی شهرستان اردل محسوب می شوند.

وی به تصویب ۱۸ طرح کشاورزی در شهرستان اردل اشاره و تصریح کرد: این طرح ها در زمینه های خرید زنبور عسل، احداث شیلات ۲۵ تنی، ساخت مرغداری گوشتی ۱۰ هزار قطعه ای، تجهیز داروخانه های دامی با اعتباری افزون بر پنج میلیارد و ۷۳۰ میلیون ریال هستند.



رفع مشکلات محلی را شرط آغاز عملیاتی اجرایی منطقه نمونه گردشگری بازفت است



فرماندار شهرستان کوهرنگ رفع مشکلات محلی را شرط آغاز عملیاتی اجرایی منطقه نمونه گردشگری بازفت دانست.

یدالله خالدی در کارگروه گردشگری چهارمحال و بختیاری گفت: مردم محلی بخش بازفت با سرمایه گذار این منطقه نمونه گردشگری برای واگذاری زمین مشکل داشته و مسئولان محلی برای رفع این مشکل رایزنی می کنند.

وی این طرح گردشگری را جزو طرح های نمونه کشوری اعلام و تأکید کرد: بخش خصوصی فاز نخست این طرح را در زمینی به مساحت ۶۵ هکتار و تمامی پروژه را در ۱۳۰ هکتار با سرمایه ۸۸۰ میلیارد ریال می سازد.

خالدی افزود: در طرح یاد شده تمامی زیرساخت های گردشگری مانند جاده، اقامتگاه، سوییت های گردشگری و واگذاری زمین برای ساخت ویلاهای استیجاری، فروشگاه های عرضه سوغات محلی و امکانات رفاهی و بهداشتی پیش بینی شده است.

وی تصریح کرد: شورای‌‌عالی شهرسازی و معماری ایران نیز طرح جامع مصوب منطقه نمونه گردشگری بازفت را را مورد بررسی نهایی قرار داد.



برگزاری همایش دگردیسی درفرقه تروریستی منافقین در دانشگاه شهرکرد

همایش دگردیسی در فرقه تروریستی منافقین با حضور یکی از اعضای جدا شده از این فرقه در دانشگاه شهرکرد برگزارشد.

همایش ونمایشگاه دگردیسی در فرقه تروریستی منافقین با حضور یکی از اعضای جداشده از این فرقه در تالار شهیدآوینی دانشکده کشاورزی دانشگاه شهرکرد برگزار شد.

در حاشیه این همایش نمایشگاهی با عنوان دگردیسی در فرقه تروریستی منافقین در دانشکده کشاورزی این دانشگاه برگزار شد.

همایش بسیجیان پایگاه امام خمینی(ره) فارسان برگزار شد

مشاورجوان فرماندار فارسان در همایش بسیجیان پایگاه امام خمینی(ره) فارسان بداخلاقی های انتخاباتی اطرافیان و وارد شدن زود هنگام به میدان پرهیجان و انرژی بر انتخابات را به مانند سهم مهلکی برای کالبد انتخابات دانست و افزود: بکوشیم مبانی اسلامی در فضای کشور تقویت شود زیرا با این مبانی می توانیم نظام را حفظ کنیم.

سجاد محمدی مهمترین رسالت بسیج را ایجاد بصیرت در بین جوانان عنوان کرد و ادامه داد: به برکت بیداری و بصیرت ملت ایران است که می توان فتنه های داخلی و خارجی را دفع کرد و در نهایت پایه های ظلم و استبداد را ویران ساخت.



وی تصریح کرد: کسب دانش روز و بسط گفتمان اصیل انقلاب در برابر گفتمان انسان محور غربی و جریان شبه روشنفکری باید مورد توجه بسیجیان قرار گیرد.