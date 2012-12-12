  1. بین الملل
۲۲ آذر ۱۳۹۱، ۱۷:۲۱

"ناصر جوده":

اردن از هر تصمیم مبتنی بر تحقق خواسته های ملت سوریه حمایت می کند

اردن از هر تصمیم مبتنی بر تحقق خواسته های ملت سوریه حمایت می کند

وزیر خارجه اردن در کنفرانس موسوم به دوستان سوریه اظهار داشت که امان از هر تصمیم مبتنی بر تحقق خواسته های ملت سوریه حمایت می کند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اسکای نیوز، ناصر جوده با سخنرانی در کنفرانس ضد سوری موسوم به دوستان سوریه بر اهمیت به رسمیت شناختن مخالفان سوریه تاکید کرد.

وی اظهار داشت: ما با تمام توان خود از آوارگان سوری استقبال می کنیم. جوده در ادامه گفت: اردن از هر تصمیمی که مبتنی بر تحقق خواسته های ملت سوریه باشد حمایت می کند.

وزیر خارجه اردن ضمن استقبال از اظهارات معاذ خطیب رئیس ائتلاف ملی سوریه، اتحاد مخالفان سوریه را خواستار شد و اظهار داشت که ائتلاف ملی سوریه باید در راستای تقویت وحدت ملی و تضمین [مشارکت] تمامی طیف های سوریه در مرحله انتقالی در این کشور تلاش کند.

کد مطلب 1764783

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