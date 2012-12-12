آماده سازی سرود ملی 15 خرداد/ برگزاری بازی دوستانه منتخب ورامین با تیم ملی نوجوانان

به گزارش خبرنگار مهر، جلسه شورای فرهنگ عمومی شهرستان ورامین صبح چهارشنبه با حضور آیت الله سید مرتضی محمودی نماینده ولی فقیه در شهرستان و امام جمعه ورامین، سیداحسان قاضی زاده هاشمی مدیرکل سازمان فرهنگ و ارشاد اسلامی استان تهران، حجت الاسلام سید محسن محمودی رئیس شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی شهرستانهای استان تهران، محسن حسینی رئیس اداره ورزش و جوانان شهرستان ورامین، جعفر کاظمی مسئول کمیته فرهنگی هنری دبیر خانه دائمی 15 خرداد ورامین، جمعی از مسئولان ادارات شهرستان و اعضای ستاد ۹و ۱۰دی ماه و دبیرخانه دائمی قیام ۱۵خرداد ورامین در بیت امام جمعه ورامین تشکیل شد.

دومین جشنواره ادبی 15 خرداد با رویکرد نمایش و تعزیه برگزار می شود

نیز در این جلسه با تشریح عملکرد دومین جشنواره ادبی 15 خرداد گفت: دومین جشنواره ادبی 15 خرداد با رویکرد نمایش و تعزیه برگزار می شود.

جعفر کاظمی با اشاره به آثار ادبی جمع آوری شده در اولین جشنواره ادبی 15 خرداد افزود: بیش از ۵۰۰اثر در قالب "داستان"، "شعر"، "مقاله" و "خاطره" در اولین دوره این جشنواره مورد بررسی و ارزیابی قرار داده‌اند.

وی بیان داشت: به همین دلیل امسال جشنواره ادبی به سبک سال گذشته برگزار نمی شود، چراکه از آثار سال گذشته کتاب آماده چاپ و رونمایی داریم که در دومین دوره جشنواره رونمایی می شوند، ضمن اینکه همواره جمع آوری آثار خواهیم داشت و این امر متوقف نخواهد شد.

سرپرست اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی ورامین اضافه کرد: در دومین دوره جشنواره بحث "همایش نمایش" را خواهیم داشت و روی هنرهای نمایشی کار خواهیم کرد، ضمن آنکه انجمن تعزیه شهرستان را به سوی خلق آثار در رابطه با 15 خرداد جهت دهی کرده ایم.

وی سپس به طراحی و آماده سازی سرود 15 خرداد در سطح ملی اشاره کرد و گفت: وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی دستور آماده سازی این سرود را داده اند، لذا این امر در حال پیگیری است و اکنون در مرحله ساخت شعر، هماهنگی شعر و موسیقی هستیم.

کاظمی با بیان اینکه زمان آماده سازی سرودهایی در این سطح معمولا سه الی چهار ماه به طول خواهد انجامید، ادامه داد: این سرود به 15 خرداد سال آینده که نیم قرن قیام 15 خرداد است نیز خواهد رسید.

افتتاح خانه مطبوعات شهرستان

وی در پایان به افتتاح خانه مطبوعات شهرستان با حضور سیداحسان قاضی زاده هاشمی مدیرکل سازمان فرهنگ و ارشاد اسلامی استان تهران اشاره کرد و بیان داشت: امید است، این اقدام گامی مؤثر برای تبدیل شدن ورامین به قطب رسانه ای شهرستانهای استان تهران باشد.

رئیس اداره ورزش و جوانان شهرستان ورامین نیز در این جلسه ضمن ارائه گزارشی از فعالیتهای اداره ورزش و جوانان شهرستان ورامین به مناسبت یوم الله 9 دی ماه و نیز گرامیداشت شهدای 10 دی 57 ورامین، گفت: روز 10 دی ماه بازی دوستانه تیم ملی نوجوانان کشورمان میهمان دیار 15 خرداد خواهد بود.

به یاد شهدای 10 دی 57 این بازی دوستانه برگزار می شود

محسن حسینی وی ادامه داد: تیم ملی در این روز و به یاد شهدای 10 دی 57 یک بازی دوستانه در ورزشگاه تختی با تیم فوتبال منتخب ورامین برگزار خواهد کرد که این بازی رأس ساعت 14 آغاز خواهد شد.

عمل به وظایف در مقطع کنونی ارزش مضاعف دارد

نماینده ولی فقیه در شهرستان و امام جمعه ورامین نیز در این جلسه با بیان اهمیت خدمت رسانی به مردم گفت: خداوند به همه توفیق خدمت به مردم را عنایت کند؛ میدان برای خدمت مسئولان باز شده و این امکان برای همه فراهم است، باید هرچه در توان داریم برای خدمت به مردم صرف کنیم و در مزرعه دنیا برای آخرت خود توشه فراهم سازیم.

هر مسئول باید اولویت اول خود را انجام وظایف محوله و خدمت به خلق خدا قرار دهد

آیت الله سیدمرتضی محمودی با حساس خواندن مقطع کنونی افزود: این مقطع که در حال حاضر در آن قرار داریم، بسیار حساس است،عمل به وظایف در این برهه زمانی ارزش مضاعف دارد، هر مسئول باید اولویت اول خود را انجام وظایف محوله و خدمت به خلق خدا قرار دهد.

دبیر دبیرخانه دائمی قیام 15 خرداد شهرستان ورامین نیز در این مراسم با تقدیر از شورای فرهنگ عمومی ورامین گفت: این شورا در سال جاری بسیار فعال بوده است.

حرکت تاریخی مردم مؤمن کشورمان در 9 دی ماه بود که دست هتاکان را کوتاه کرد

حجت الاسلام سید محسن محمودی سپس به حساسیتهای تاریخی 9 و 10 دی ماه اشاره کرد و افزود: در فتنه سال 88، این حرکت تاریخی مردم مؤمن کشورمان در 9 دی ماه بود که دست هتاکان را کوتاه کرد.

وی بیان کرد:10 دی ماه نیز یادآور رشادتهای مردم ورامین در سال 57 است که شهدای خود را تقدیم انقلاب اسلامی کردند.

رئیس شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی شهرستانهای استان تهران نقش مردم ورامین در 9 و 10 دی 88 را بی بدیل دانست و گفت: کفنپوشان ورامینی در طول دوران فتنه و نیز در 9 دی ماه ولایتمداری خود را به بهترین نحو ثابت کردند.

وی سپس بزرگداشت نیم قرن قیام 15 خرداد 42 را مورد اشاره قرار داد و اضافه کرد: تمامی مدیران و مسئولان باید همت خود را برای برگزاری هرچه باشکوه تر سالگرد قیام 15 خرداد به کار بندند، باید فرهنگ 15 خرداد و فرهنگ ولایتمداری را به نسلهای آینده انتقال داد، این یک وظیفه اعتقادی است.

امام جمعه موقت ورامین از مدیران خواست با برنامه ریزی های دقیق در آستانه 15 خرداد سردرگم نبوده و به بهترین نحو این این قیام را گرامی بدارند.

وی وعده وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی در مورد برگزاری باشکوه بزرگداشت نیم قرن قیام 15 خرداد را مورد اشاره قرار داد و گفت: سرود ملی 15 خرداد با دستور وزیر مراحل آماده شدن را طی می کند که نیاز به پیگیری بیشتر مسئولان اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی شهرستان و اداره کل استان را دارد، جشنواره ادبی 15 خرداد که در سال گذشته به عنوان اولین سال برگزار شد امسال باشکوه تر برگزار شود و از هم اکنون جرقه آن زده شده است.

پیشنهاد ساخت یک سریال جذاب با موضوع شهید چند ماهه 15 خرداد

حجت الاسلام محمودی ساخت یک فیلم و سریال جذاب در مورد قیام 15 خرداد را مورد اشاره قرار داد و افزود: در 15 خرداد، نوزاد چند ماهه داشتیم که شهید شده است، اینها سوژه های ناب سریال سازی است که در کشورهای دیگر به دلیل کوچکترین اتفاق در کشورشان فیلم و سریال می سازند در ایران نیز نباید از پرداختن به منظر هنری قیام 15 خرداد غافل باشیم.

وی تصریح کرد: این قیام جای کار فراوان دارد، حقیقتاً ظرفیت برای ساخت یک سریال جذاب با این موضوع موجود است، اگر این اثر هنری و جذاب ساخته شود برای قرن های آینده ماندگار شده و گویای این حادثه عظیم خواهد بود.

گفتنی است، در ۱۰دی ‌ماه ۵۷تعدادی از جوانان ورامین از جمله شهید شیرازی، میرزایی، کریمی، گلعباسی و سهم دینی به دست مزدوران رژیم شاه به شهادت رسیدند و عده ای نیز مجروح شدند و این روز به‌ عنوان نقطه عطفی در تاریخ این دیار ثبت گردید و هرساله به همین مناسبت از خانواده‌های شهدا تجلیل می ‌شود.

9 دی 88 و در اوج فتنه، حرکت کفن پوشان ورامین به سوی بیت رهبری و تجدید بیعت با ولی فقیه نیز سبب شده است 9 و 10 دی ماه برای همیشه در تاریخ مردم این دیار ماندگار باشد.