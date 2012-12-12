  1. بین الملل
۲۲ آذر ۱۳۹۱، ۱۷:۲۰

ادکلن "شمیم پیروزی" برای پاسداشت پیروزی غزه

ادکلن "شمیم پیروزی" برای پاسداشت پیروزی غزه

به منظور گرامیداشت پیروزی حماس بر رژیم صهیونیستی در جنگ 8 روزه غزه، وپاسداشت موشکهای به کار گرفته شده در این جنگ ،ادکلن هایی به نام موشک های M75تولید شد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری فرانسه، یک شرکت تولید کننده مواد بهداشتی جدیدترین ادکلن تولیدی خود را به نام نماد پیروزی جنبش مقاومت اسلامی فلسطین (حماس) بر صهیونیستها نام گذاری کرد.

موشک های M75 ونیز فجر5طی حمله 8 روزه ارتش رژِیم صهیونیستی به نوار غزه مهمترین شهرهای اسرائیل از جمله تل آویو را هدف قرار داده است.
 
"شادی عدوان" مدیر شرکت تولید کننده می گوید بوی خوش این ادکلن به یادآور شمیم خوش پیروزی مقاومت فلسطین بر دشمن اشغالگر بوده و از این رو با همین نام به بازار وارد شده است.
 
بر این اساس ادکلن M75همچنین در بسته بندی شکیل و با قیمتی نسبتا بالا برای زنان و مردان تولید شده و از کیفیت بالایی برخوردار است.
کد مطلب 1764790

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