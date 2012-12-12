  1. حوزه و دانشگاه
۲۲ آذر ۱۳۹۱، ۱۵:۵۴

وزیر علوم خبر داد:

اعطای بورس به منتخبین اتحادیه اساتید جهان اسلام

اعطای بورس به منتخبین اتحادیه اساتید جهان اسلام

وزیرعلوم از آمادگی این وزارتخانه برای اعطای بورس سالانه به معرفی‌شدگان اتحادیه اساتید جهان اسلام خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، دکتر کامران دانشجو در همایش بین‌المللی اساتید دانشگاه‌ها و بیداری اسلامی که در سالن همایش‌های صداوسیما برگزار شد، با اشاره به نقش پراهمیت دانشمندان جهان اسلام در جهت گیری و پیشبرد اهداف جنبش بیداری اسلامی گفت: این وزارتخانه آمادگی دارد تا سالانه 50 بورس دوره دکتری و 50 بورس در مقطع کارشناسی ارشد به افرادی که از سوی دبیرخانه اتحادیه اساتید جهان اسلام معرفی ‌شوند، اعطا کند.
 
وی در اعلام کرد: ما آمادگی داریم تا مکان استقرار دبیرخانه اتحادیه اساتید جهان اسلام را در اختیار این اتحادیه قرار دهیم تا به صورت پویا به  فعالیت بپردازد.

وزیر علوم یادآورشد: با توجه به ضرورت ارتباط مداوم بین اساتید جهان اسلام، وزارت علوم، تحقیقات و فناوری آمادگی دارد تا امکانات شبکه ارتباطی مورد نیاز اتحادیه اساتید جهان اسلام را در اختیار دبیرخانه این اتحادیه قرار دهد.
 
وی در پایان ضمن تشکر از برگزار کنندگان همایش بین المللی اساتید دانشگاه‌ها و بیداری اسلامی و حضور اساتید مسلمان از کشورهای مختلف جهان در این اجلاس، بر تداوم فعالیت ها و ارتباطات اساتید و دانشگاه‌های جهان اسلام تاکید کرد.
کد مطلب 1764793

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