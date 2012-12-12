مشکلات مالی باعث اختلال در روند درمان می شود

به گزارش خبرنگار مهر، دکتر علی‌اکبر سیاری در هشتمین کنگره اورژانس‌ها و بیماری‌های شایع طب کودکان که روز چهارشنبه برگزار شد ، با بیان اینکه بدترین حادثه‌ای که ممکن است برای هر خانواده رخ دهد، مرگ است، عنوان کرد: از 133 میلیون کودکی که در سال در جهان متولد می‌شوند، 10 میلیون نفر فوت می‌کنند.

وی ادامه داد: از این میزان، چهار میلیون تن نوزاد هستند و 21 هزار مورد از این آمار، مربوط به کشور ایران است.



سیاری در ادامه با اشاره به اهمیت پرداختن به مقوله اورژانس‌های طب کودکان برای پیشگیری از بروز مرگ و میرها، عنوان کرد: حوادث از جمله علل شایع مرگ و میر در کودکان است. 40 درصد از این حوادث، در منازل اتفاق می‌افتد که 26 درصد آنها در پی بروز این حوادث جان خود را از دست می‌دهند.



رییس هشتمین کنگره اورژانس‌ها و بیماری‌های شایع طب کودکان اضافه کرد: مشکلات تنفسی و عفونت‌ها نیز از جمله دیگر عوامل مرگ و میر در کودکان است.



وی در ادامه با بیان اینکه متاسفانه مشکلات مالی مردم بالاست و همین امر پروسه درمان را با اختلالاتی روبرو می‌کند، اظهار کرد: مطابق یک بررسی انجام شده، 27 درصد علت عدم اجرای دستور پزشک، مشکل مالی است.



سیاری ادامه داد: به همین خاطر لازم است پزشک در نوشتن نسخ خود دقت کند. آموزش عمومی نیز به مردم در این خصوص بسیار مهم است.



عضو هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی همچنین با بیان اینکه 16.5 درصد افراد شرکت‌کننده در این تحقیق عنوان کردند که پزشکی نبوده است که کودکشان را ویزیت کند، عنوان کرد: 46 درصد این آمار مربوط به بیمارستان‌های آموزشی است و این مسئله مبین توجه و قوی‌تر شدن حوزه‌های نظارتی در بیمارستان‌ها است.