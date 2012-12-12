دو نفر از دانش آموزان آسیب دیده از بیمارستان مرخص شدند

به گزارش خبرگزاری مهر، دانش آموزان بستری شده در بیمارستان امام خمینی (ره) ارومیه ساعاتی پیش با بدرقه مدیر کل آموزش و پرورش استان آذربایجان غربی و مدیریت و کارکنان بیمارستان امام خمینی(ره)، مرخص شده و به آغوش گرم خانواده های خود بازگشتند.

سمرقندی مدیر کل آموزش و پرورش آذربایجان غربی در هنگام بدرقه دانش آموزان مرخص شده ضمن آرزوی سلامتی برای همه مصدومین حادثه گفت: به فضل خداوند حال همه دانش آموزان بستری شده در این بیمارستان رو به بهبودی است و امیدواریم همه مصدومین به سلامت نزد خانواده خود و سر کلاس درس شان بازگردند.

با ترخیص این دو نفر تعداد مصدومین بستری در این بیمارستان به 11 نفر رسید.

