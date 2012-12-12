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۲۲ آذر ۱۳۹۱، ۱۶:۱۸

در ایام محرم/

95 مبلغ به مدارس دخترانه و هیئت های بانوان در مشهد اعزام شدند

95 مبلغ به مدارس دخترانه و هیئت های بانوان در مشهد اعزام شدند

مشهد - خبرگزاری مهر: مسئول تشکلهای دینی خواهران تبلیغات اسلامی خراسان رضوی از اعزام 95 مبلغه به مدارس دخترانه و هیئت های خواهران در سطح شهر مشهد خبر داد.

مریم کاری در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: 95 مبلغ برای برگزاری مراسم عزاداری دهه اول محرم به هیئت های بانوان و مدارس دخترانه در سطح شهر مشهد اعزام شدند.

وی تاکید کرد: از این تعداد 50 مبلغ به مدارس راهنمایی و دبیرستان اعزام شدند که با استقبال این مدارس در مراسم ماه صفر نیز این مبلغان به تبلیغ در این مدارس می پردازند.

مسئول تشکلهای دینی خواهران تبلیغات اسلامی خراسان رضوی گفت: علاوه بر روحانیون اعزام شده به جلسات و هیئات مذهبی 45 مبلغه به جلسات بانوان در منازل و هیئت های خواهران در دهه اول محرم اعزام و با درخواست مجدد ماه صفر نیز اعزام خواهیم داشت.

وی در خصوص مباحث ارائه شده توسط مبلغات بیان کرد: موضوعات ارائه شده در این مدارس پیرامون سبک زندگی، عفاف و حجاب و آشنایی بیشتر دختران با سیره امام حسین (ع) بود.

کاری بیان کرد: 37 مدرسه با توجه به تاثیرات مثبت این جلسات درخواست مجدد برای برگزاری داشته اند که تا پایان سال تحصیلی، 90 برنامه دیگر در مدارس اجرا می شود.

کد مطلب 1764801

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