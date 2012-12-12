ایستگاه های"اطلاع رسانی و پیشگیری از حوادث کوهستان" ارتفاعات شمال تهران معرفی شدند

به گزارش خبرنگار مهر، در جلسه ویژه "هفتمین دوره طرح ستاد اطلاع رسانی و پیشگیری از حوادث کوهستان" ارتفاعات شمال تهران که صبحچهارشنبه با حضور نمایندگان باشگاه ها و گروه های داوطلب در دفتر هیئت کوهنوردی و صعودهای ورزشی استان تهران برگزار شد، ایستگاه ها و مسیرهای ستاد، تعیین شدند.

ایستگاه ها و مسیرهای تعیین شده از سوی ستاد بدین ترتیب اعلام شد که مسیر دارآباد، ابتدای یال شن سیاه، گروه کوه نوردی دخانیات؛ مسیر جمشیدیه، کلکچال، پناهگاه کلکچال، گروه کوه نوردی پارس شمیران و گروه کوه نوردی هما ومسیر گردنه کلکچال، باشگاه کوه نوردی تهران ازجمله گروه ای این ستاد هستند.

مسیر دربند، پایگاه جستجو و نجات زنده یاد محمد داوودی، هیئت کوه نوردی و صعودهای ورزشی استان تهران؛گردنه شیرپلا، گروه کوه نوردی سها و گروه کوه نوردی پرستو؛ جان پناه سنگ سیاه(زنده یاد امیری)، گروه کوه نوردی همت شمیران؛قله توچال، باشگاه کوه نوردی و اسکی دماوند و مسیر درکه، پناهگاه پلنگچال، گروه کوه نوردی سها و گروه کوه نوردی صنایع هواپیمایی ایران از دیگر اعضای این ستاد هستند.

اجرای طرح از 23 آذر ماه سال جاری تا 31 اردیبهشت ماه سال 1392

این مربی راهنمایان از 23 آذر ماه سال جاری تا 31 اردیبهشت ماه سال 1392 در مسیرها و ایستگاه های یاد شده، مستقر خواهند بود و اقدام به توزیع بروشورهای اطلاع رسانی و توصیه های ایمنی می کنند.

گفتنی است، هدف از اجرای طرح ستاد اطلاع رسانی، ارتقای سطح آموزشهای عمومی و کاهش حوادث در ارتفاعات شمال تهران است.