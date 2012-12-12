جایگاه متولیان موقوفات در جامعه شناخته نشده است

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام ستار علیزاده ظهر چهارشنبه در همایش بصیرت عاشورایی ویژه متولیان موقوفات مازندران در دانشکده علوم قرآنی آمل به اهمیت جایگاه متولیان موقوفات در مازندران اشاره کرد و افزود: جایگاه ویژه آنان در این عرصه و در اداره های اوقاف وامورخیریه سراسراستان خلل ناپذیر است.

وی گفت: ارزش و جایگاه متولیان موقوفات در برخی موارد حتی از خود موقوفه بالاتر بوده چرا که آنان در زنده نگه داشتن وقف به صورت نسل به نسل در تلاش هستند.



مدیر کل اوقاف و امور خیریه مازندران با بیان اینکه این استان دارای حدود هزار و100 متولی موقوفه است گفت: هدف از برگزاری این همایش ایجاد وحدت رویه و هم افزایی بیشتر متولیان موقوفات با ادارات تابعه اداره کل اوقاف و امور مازندران بوده است.



علیزاده، آشنایی متولیان موقوفات با قوانین و مقررات اوقافی و دستورالعمل های موجود، هم افزایی و همکاری بیشتر متولیان موقوفات، تبیین و تشریح شرح وظایف متولیان موقوفات و آموزش متولیان برای انجام امورات موقوفه از طریق سامانه جامع موقوفات را از دیگر اهداف برپایی این همایش برشمرد.



مدیرکل اوقاف و امور خیریه مازندران، اجرای درست به نیات واقفان در وقف نامه ها توسط متولیان موقوفات را از ضروریات اساسی در اعتماد سازی مردم نسبت به این فریضه مهم دینی دانست.



علیزاده گفت: اجرای دقیق نیت واقفان خیراندیش و نیکوکار و اینکه بدون انگیزه های شخصی و در چه مسیری هزینه می شود، حق طبیعی وارثان واقفان است ودر این زمینه متولیان موقوفات باید بیشترین دغدغه را داشته باشند.



وی افزود: با اتخاذ راهکارهای درست و اصولی ، فرهنگ وقف باید در جامعه ترویج و نهادینه شود.



در پایان این همایش از 15 نفر از متولیان نمونه و برتر موقوفات مازندران تجلیل شد.



