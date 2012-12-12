  1. ورزش
۲۲ آذر ۱۳۹۱، ۱۶:۱۸

دور برگشت مسابقات لیگ برتر واترپلو به تعویق افتاد

دور برگشت مسابقات لیگ برتر واترپلو به تعویق افتاد

رئیس سازمان لیگ برتر واترپلو از تعویق دور برگشت بیست و دومین دوره این مسابقات خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی فدراسیون شنا، علی گرامی پرداخت نشدن حق مشارکت باشگاه‌ها و عدم ارائه مدارک مورد نیاز به سازمان لیگ را دلیل تعویق این مسابقات اعلام کرد.

سازمان لیگ برتر واترپلو پیش از این 24 آذر ماه را زمان آغاز دور برگشت و 20 آذر را آخرین مهلت نقل و انتقال بازیکنان در نیم فصل اعلام کرده بود.

کد مطلب 1764809

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