دور برگشت مسابقات لیگ برتر واترپلو به تعویق افتاد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی فدراسیون شنا، علی گرامی پرداخت نشدن حق مشارکت باشگاهها و عدم ارائه مدارک مورد نیاز به سازمان لیگ را دلیل تعویق این مسابقات اعلام کرد.
سازمان لیگ برتر واترپلو پیش از این 24 آذر ماه را زمان آغاز دور برگشت و 20 آذر را آخرین مهلت نقل و انتقال بازیکنان در نیم فصل اعلام کرده بود.
رئیس سازمان لیگ برتر واترپلو از تعویق دور برگشت بیست و دومین دوره این مسابقات خبر داد.
به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی فدراسیون شنا، علی گرامی پرداخت نشدن حق مشارکت باشگاهها و عدم ارائه مدارک مورد نیاز به سازمان لیگ را دلیل تعویق این مسابقات اعلام کرد.
کد مطلب 1764809
نظر شما