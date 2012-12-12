راه اندازی پژوهشکده علوم دارویی در زنجان/آمار دقیقی ازسرطان وجود ندارد

به گزارش خبرنگار مهر، رحیم سروری زنجانی ظهر چهارشنبه در گفتگو با خبرنگاران به دستاوردهای این دانشگاه در چند سال اخیر اشاره کردوافزود: جذب 41 متخصص به استان که 37 نفر از آنان در بخش های مختلف درمانی استان در حال ارائه خدمت هستند و استقرار سیستم پزشک در کلیه بیمارستان های استان، خریداری دستگاه امحاء زباله با ظرفیت یک هزار لیتر برای ارائه خدمات در بیمارستان آیت الله موسوی زنجان و بهره برداری از سی تی اسکن بیمارستان امیرالمومنین خدابنده نمونه ای از این دستاوردها است.

وی به آماده سازی سی تی اسکن بیمارستان ابهر اشاره کرد و گفت: در همین راستا مجوز ایجاد دانشگاه فناوری نوین پزشکی برای آموزش تحقیقات اخذ شده است.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی استان زنجان، از اخذ مجوز هیئت ممیزی هیئت دانشگاه علوم پزشکی از وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی خبر داد و گفت: استان زنجان آمادگی لازم برای راه اندازی پژوهشکده علوم دارویی در استان زنجان را کسب کرده است.

سروری زنجانی تاکید کرد: دانشگاه علوم پزشکی زنجان آماده تحول و تبدیل به تیپ یک کشوری است.

وی به پیگیری راه اندازی رشته های تخصصی با هدف خودکفایی استان از حیث تربیت نیروهای تخصصی حوزه های مختلف پزشکی اشاره کرد و افزود: ماندگاری نیروهای متخصص در استان، ارائه خدمات درمانی تخصصی و فوق تخصصی به سایر استان های کشور و راه اندازی رشته های تخصصی گوش، حلق و بینی، دکتری پوست، جراحی مغز و اعصاب و جراحی کلیه و مجاری ادراری و رادیولوژی از دیگر اقدامات این دانشگاه است.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی استان زنجان در ادامه به راه اندازی دانشگاه طب سنتی با ظرفیت های ارائه پزشکی سنتی، داروسازی سنتی و دکتری تخصصی اخلاق پزشکی در دانشگاه علوم پزشکی استان زنجان اشاره کرد و افزود: این دانشگاه نگاه ویژه به حوزه های دانشگاهی دارد و در این راستا به حوزه های علمی بین رشته ای، رشته های متعدد دیگری را نیز در دست کاری خود دارد.

سروری زنجانی گفت: راه اندازی مقطع کارشناسی ارشد مجازی علوم حدیث، اخلاق و آداب پزشکی از آن دسته موارد است.

وی یادآورشد: پیگیری دکتری تخصصی سلامت سالمندی، اقتصاد سلامت و سلامت در بلایا و فوریت ها از اولویت های دیگر این دانشگاه است.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی استان زنجان، به ایجاد مراکز تحقیقاتی در این دانشگاه خبرداد و گفت: مرکز تحقیقات عفونی، ازدواج و زناشویی، آب و محیط زیست، سلامت و ایمنی کودک و مرکز تحقیقات درمانی ناباروری در دستور کار این دانشگاه است.

آمار دقیقی از سرطان در استان وجود ندارد



سروری زنجانی با بیان اینکه آمارهای خیلی دقیقی از سرطان نمی توان ارائه داد، گفت: بدون شک زندگی صنعتی و ماشینی امروزی در افزایش و گستردگی سرطان نقش بسزایی دارد.

وی با یادآوری اینکه در حال حاضر در حدود 700 تا 1000 نفر مبتلا به انواع سرطان ها در استان در سامانه انجمن مهرانه ثبت نام کرده اند، افزود: در دیگر استان های کشور نیز به خاطر ماهیت پیچیده سرطان آمار شفافی در دست نیست.

سروری سرطان دستگاه گوارش و سرطان سینه را از جمله سرطان های شایع در استان نام برد و ادامه داد: نکته مهم در خصوص سرطان بحث پیشگیری است.

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