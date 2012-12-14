محمود خوردبین در گفتگو با خبرنگار مهر، در خصوص نشست کمیته فنی باشگاه پرسپولیس و دلیل انتخاب یحیی گل محمدی به عنوان سرمربی موقت پرسپولیس به جای مانوئل ژوزه ضمن بیان مطلب فوق گفت: من برای نخستین بار بود که در جلسه کمیته فنی شرکت کردم و حرف هایی که در آنجا توسط اعضای حاضر زده شد همه به نفع پرسپولیس بود.

وی درهمین خصوص افزود: ژوزه در پایان نیم فصل پرسپولیس را در جایگاه دوازدهم جدول لیگ قرار داد که این موضوع نشان می دهد این مربی پرتغالی نتوانسته تاثیر چندانی بر عملکرد پرسپولیس بگذارد. در شرایط فعلی انتخاب یحیی گل محمدی نیز بهترین کار ممکن بود چون وی با کارنامه ای که در عرصه مربیگری دارد طی مدتی که به عنوان دستیار مانوئل ژوزه روی نیمکت پرسپولیس می نشیند شناختی خوبی نیز از تیم بدست آورده است.

سرپرست پیشین پرسپولیس در خصوص نحوه تعیین دستیاران گل محمدی نیز گفت: چون گل محمدی فرصت زیادی ندارد کمیته فنی نیز نام تعدادی از مربیان را در اختیار گل محمدی قرار داده تا به عنوان دستیار خود انتخاب کند. البته او مختار است که هیچکدام از گزینه هایی را که به او معرفی کردیم انتخاب نکرده و گزینه مدنظر خود را برگزیند، همانطور که اعلام کرد می خواهد مستقل بوده و زیر نظرعلی پروین کار نمی کند.

وی تاکید کرد: البته کمیته فنی به گل محمدی تاکید کرده که دستیاران وی حتما پرسپولیسی بوده و سابقه بازی در تیم پرسپولیس را داشته باشند چون این موضوع باعث می شود که دیگر پیشکسوتان معترض نباشند.

سرپرست پیشین پرسپولیس در خصوص صحبت هایی که در برخی رسانه ها مبنی بر بازگشت وی به عنوان سرپرست پرسپولیس مطرح شده، تاکید کرد: هنوز مسئولان باشگاه از جمله رویانیان در خصوص بازگشت من به عنوان سرپرست صحبتی نکرده اما اگر پیشنهاد شود از آن استقبال می کنم چون پرسپولیس تیم خودم است.

وی با بیان اینکه برخی از رسانه ها صحبت من مبنی بر اینکه" ژوزه 7 یا 8 میلیارد تومان گرفته که دیگر کافی اش است و بهتر است به دنبال زندگی خود رفته و تا آخر عمر راحت زندگی کند"، گفت: منظور من از بیان 7 یا 8 میلیارد میزان رقم قرارداد مانوئل ژوزه نبود چون من واقعا نمی دانم که باشگاه پرسپولیس چقدر با این مربی پرتغالی قرارداد بسته است. منظور من این بود که او پول زیادی گرفته بدون آنکه کار خاصی را در پرسپولیس انجام داده باشد.