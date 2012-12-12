پژوهش در زمینه هنرهای ایرانی اسلامی پیشرفت نکرده است/تقدیر از 44 مقاله برتر

به گزارش خبرنگار مهر، محسن طبسی، بعدازظهر چهارشنبه در همایش ملی پژوهش درهنرهای ایرانی اسلامی اظهار کرد: همایش ملی پژوهش در هنرهای اسلامی به دنبال ارائه راهکارهایی عملیاتی برای انجام فعالیت های پژوهشی بوده و در این راستا با دریافت 60 عنوان مقاله چالش های این حوزه را بررسی کرده است.

وی ادامه داد: در این همایش از میان 60 مقاله ارسالی، 44 اثر پذیرفته شده که تا پایان سال جاری در قالب کتابچه منتشر می شود.

وی با اشاره به اهداف برگزاری همایش ملی پژوهش در هنرهای ایرانی اسلامی بیان کرد: ارائه دستاوردها، تجربیات و نتایج فعالیت های پژوهشی اساتید و پژوهشگران، معرفی هنرهای اسلامی بکار رفته در حرم رضوی و بررسی وضعیت فعلی فعالیت های پژوهشی در زمینه هنرهای ایرانی اسلامی از اهداف برگزاری این همایش دو روزه بود.