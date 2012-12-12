23 واحد مسکونی زلزله زده خراسان جنوبی آواربرداری شد

به گزارش خبرنگار مهر، علی امینی ظهر چهارشنبه در در کارگروه مدیریت بحران شهرستان بیرجند، اظهارداشت: تاکنون 23 واحدمسکونی در روستاهای زلزله زده زهان آواربرداری شده است.

وی با اشاره به اینکه تشکیل پرونده برای اعطای تسهیلات مسکن به زلزله زدگان زهان از روز گذشته در استان آغاز شده است، افزود: تاکنون 150 پرونده تسهیلات برای زلزله زدگان تشکیل شده است.

امینی با اشاره به اینکه استفاده از تسهیلات بنیاد مسکن برای تمام متقاضیان این روستاها امکان پذیر است، عنوان کرد: تمامی واحدهای مسکونی حتی کمتر از 30 درصد خسارت هم از تسهیلات بازسازی بنیاد مسکن بهره مند خواهند شد.

جانشین مدیر کل مدیریت بحران خراسان جنوبی با بیان انکه در این مناطق علیرغم واحدهای مسکونی تلفات دامی نیز چشمگیر بوده است، یادآور شد: 575 راس دام نیز در روستاهای حسین آباد و شاج به صورت بهداشتی از زیرآوار خارج و دفع شده است.

مدیر بنیاد مسکن انقلاب اسلامی بیرجندهم در این نشست گفت: تعداد روستاهای خسارت دیده در زلزله 5.5 ریشتری هفته گذشته در این شهرستان را 11 روستا اعلام کرد.

ابرهیم فلاح با بیان اینکه در این زمین لرزه 85 واحد مسکونی 60 تا 100 درصد دچار خسارت شده است، افزود: همچنین 164 واحد مسکونی بین صفر تا 30 درصد و 94 واحد بین 30 تا 60 درصد خسارت دیده اند.

مدیر بنیاد مسکن انقلاب اسلامی بیرجندمشارکت مردم را برای بازسازی واحدهای مسکونی ضروری دانست و افزود: اگر مردم مشارکت نکنند کار بازسازی واحدهای مسکونی با مشکل مواجه می شود.