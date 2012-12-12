اعزام برترینهای مسابقات قرآنی مساجد مازندران به خوزستان

به گزارش خبرگزاری مهر، حجت الاسلام عباس علی ابراهیمی در گفتگویی اظهار داشت: میزبانی مسابقات قرآنی جوانان مساجد کشور به عهده دبیرخانه هیئت نظارت بر کانون های فرهنگی و هنری مساجد خوزستان است.

وی افزود: با همکاری معاونت فرهنگی هنری ستاد عالی مساجد کشور به مدت چهار روز از 21 تا 24 آذر، برترین های قرآنی جوانان مساجد استان های کشور به رقابت می پردازند.

ابراهیمی عنوان کرد: برترین های کانون های فرهنگی و هنری مساجد مازندران مصطفی قاسمی در رشته قرائت، حسین ایزی در رشته ترتیل بالای 16 سال، مجتبی کریمی در رشته اذان بالای 16 سال، هادی علیپور در رشته حفظ ده جزء، محمد محسنی در رشته حفظ 20 جزء، مجتبی محسنی در رشته حفظ کل قرآن و اسماعیل کعبه ای در رشته تفسیر قرآن هستند.

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی مازندران اظهار داشت: شناسایی استعدادهای قرآنی نوجوانان و جوانان در مساجد استان، نشر و گسترش فرهنگ قرآنی در جامعه، جذب هر چه بیشتر نوجوانان و جوانان به مسجد و نماز و قرآنی و الگوبرداری از قاریان و ایجاد زمینه و انگیزه برای افراد مستعد و علاقه مند برای یادگیری تخصصی مفاهیم و علوم قرآنی از اهداف برگزاری مسابقات قرآن کریم است.

وی بیان داشت: تطهیر فضای جامعه با آوای ملکوتی قرآن کریم، معرفت و انس با قرآن کریم، ایجاد فضای روحانی در کانون های فرهنگی و هنری مساجد و پیوند معنوی جوانان با قرآن و مساجد نیروی بسیار عظیم و قدرتمند فرهنگی را به وجود می آورد که استفاده بهینه از اصحاب قرآنی می تواند موجب پیشرفت در کارهای فرهنگی و نشر آموزه های دینی شود.

ابراهیمی افزود: تلاش در رونق فرهنگ قرآنی در جامعه و ایجاد سنت حسنه تلاوت روزانه قرآن کریم در مساجد را یکی دیگر از اهداف و برنامه های کانون های فرهنگی و هنری مساجد مازندران نامید که روزانه پس از اقامه نماز جماعت، دو صفحه از قرآن کریم تلاوت می شود.