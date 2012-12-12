11 هزار ایده به دبیرخانه جشنواره ملی ایده های برتر ارسال شد

به گزارش خبرنگار مهر، محمدعلی عبداللهی ظهر چهارشنبه در دیدار نخبگان و مبتکران و مخترعان کشور با امام جمعه یزد با ارائه گزارشی از برگزاری جشنواره ملی ایده های برتر در استان و راه اندازی نمایشگاهی از اختراعات و ابداعات اظهار داشت: بیش از 11 هزار ایده به دبیرخانه جشنواره ارسال شد که بالغ بر نیمی از این ایده ها از دانشجویان در مقطع کارشناسی و مراکز علمی آموزشی در کشور بوده است.

وی همچنین از فراخوان برای شرکت در نمایشگاه خبر داد و عنوان کرد: 380 نفر نیز برای شرکت در نمایشگاه اعلام آمادگی کردند که با توجه به فضای کم و نیز فرصت محدود تنها 65 نفر از این تعداد انتخاب شد.

رئیس پارک علم و فناوری یزد همچنین از تقدیر از سه طرح برتر ارائه شده در جشنواره در سطح ملی خبر داد و یادآور شد: 10 نفر برگزیده از میان شرکت کنندگان در نمایشگاه نیز تقدیر خواهد شد.

امراللهی، پارک های علم و فناوری را پل ارتباطی میان دانشگاه، شرکتهای دانش بنیان و صنعت دانست و افزود: امکان هدایت توان علمی کشور به سمت راهبردها و اهداف صنعت به صورت هدفمند توسط این پارکها امکان پذیر است.

وی با تاکید بر حرکت به سوی تجاری سازی ایده ها ادامه داد: پارک های علم و فناوری از دیگر اهدافی را که دنبال می کنند، تجاری سازی ایده ها است و خوشبختانه در حد توان خود تاکنون موفق بوده اند که البته در این راه نیاز به حمایت همه جانبه مسئولان دارند.

هم اکنون هشتمین نمایشگاه ملی اختراعات و ابتکارات در پارک علم و فناوری یزد برپاست و فردا نیز دهمین جشنواره ملی ایده های برتر در دانشگاه یزد برگزار می شود و نخبگانی از سراسر کشور برای شرکت در این نمایشگاه و جشنواره به استان یزد سفر کرده اند که در این سفر خود امروز با امام جمعه یزد نیز دیدار و گفتگو داشتند.