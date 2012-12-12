مشارکت هفت هزار نفری در آموزشهای شهروندی شهرری

به گزارش خبرگزاری مهر، علی برزگر با اشاره به این مطلب گفت: به منظور ارتقای آگاهی شهروندان از ابتدای سال جاری 150 دوره آموزش شهروندی با محوریت حقوق شهروندی، بازیافت، ترافیک، روانشناسی، سامانه های 137 و 18888، فرهنگ آپارتمان نشینی و... در بین قشر اجتماعی جامعه برگزار شده است.

وی به حضور هفت هزار شهروند در سلسله کارگاه های آموزش شهروندی اشاره کرد و افزود:‌ کارگاه های مورد اشاره در سرای محله ها، مدارس، مساجد، بوستانها و مراکز فرهنگی و هنری سطح منطقه و با مشارکت مدیران محله برگزار شده است.

برزگر با اشاره به اهمیت آگاهی ساکنان محدوده حریم این منطقه از حقوق شهروندی و اجتماعی بیان کرد: بخش حریم منطقه 20 دارای 30 نقطه جمعیتی است که مجموعه اقدامات برپایی کارگاه های آموزش شهروندی به صورت مستمر در آن محدوده انجام می شود که با استقبال خوب ساکنان روبرو بوده است.

گفتنی است، منطقه 20 تهران به عنوان جنوبی ترین منطقه شهر تهران محسوب می شود که 22 محله دارد و در تمامی محلات آن مدیر محله با مشارکت شهروندان در اجرای برنامه های فرهنگی و اجتماعی مدیریت شهری مشغول فعالیت هستند.

لایروبی وپاکسازی انهار خیابان فدائیان اسلام در منطقه 20 تهران

عملیات لایروبی و پاکسازی انهار با هدف جلوگیری از آبگرفتگی معابر در خیابان فدائیان اسلام انجام شد.

شهردار ناحیه یک منطقه 20 تهران گفت: اداره خدمات شهری ناحیه یک به منظور جلوگیری از آلودگیهای زیست محیطی و حفط بهداشت و پاکیزگی شهر نسبت به اجرای عملیات لایروبی و پاکسازی نهر شمال به جنوب خیابان فدائیان اسلام اقدام کرد.

محمدرضا لطفعلی با اشاره به اقدامات انجام شده در راستای بهسازی معابر، افزود: اداره فنی و عمران ناحیه یک به منظور بهسازی و رفع آب ماندگی سطحی معابر و رفاه حال شهروندان نسبت به اجرای عملیات لکه گیری آسفالت در خیابان غیوری شمالی و خیابان تقوی راد اقدام کرد.

وی تصریح کرد: اجرای عملیات روکش آسفالت با توزیع 79 تن و به مساحت 711 متر مربع در خیابان عسگری اردستانی وداخل زمین بازی جنب بوستان چشمه علی را از دیگر اقدامات این واحد بوده است.

شهردار ناحیه یک در پایان با اشاره به اهمیت زیباسازی سیمای بصری شهر، اضافه کرد: در راستای افزایش آراستگی و زیبایی شهر به همت اداره خدمات شهری ناحیه یک تمامی المانهای شهری خیابانهای فدائیان اسلام، شهید غیوری، پایانه های حمل و نقل عمومی میدان شهرری و خ ابن بابویه شستشو و پاکسازی شد.

حداقل آبگرفتگی با لایروبی کانال شهرسنگ و کمربندی شرقی باقرشهر

شهردار باقرشهر گفت: با لایروبی کانال شهرسنگ و کمربندی شرقی که صورت گرفته است، امکان آبگرفتگی معابر به حداقل می رسد.

جمشید سعادتمند با اعلام این خبر افزود: کانال شهرسنگ و کمربندی شرقی باقرشهر یکی از اصلی ترین کانالهای جمع آوری آبهای سطحی شهر است که نقش مهمی را در پیشگیری از هرگونه آبگرفتگی و ایجاد سیل ایفا می کند.

وی در ادامه ضمن اشاره به مسیر این کانال بیان داشت: این کانال در حدفاصل شهر باقرشهر و شرکت پالایش نفت شهید تندگویان واقع شده است و با توجه به وجود لوله های نفتی و خانه های سازمانی نیروگاه گازی ری امکان دسترسی به کانال سخت و دشوار می شود که با تمام این مشکلات شهرداری نسبت به لایروبی کانال اقدام کرده است.

وی ادامه داد: لایروبی کانال با استفاده از شش دستگاه ماشین آلات اعم از بیل مکانیکی دارای دکل 16 متری و کامیون با اعتباری بالغ بر یک میلیارد ریال انجام شده است.