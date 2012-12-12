صدور پلاک های ویژه برای موتورسیکلت های ریس

حامد بنا آبادی در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان این مطلب اظهار داشت: دارندگان موتورسیکلت های ریس برای دریافت پلاک ویژه باید ابتدا در کمیته موتور ریس هیئت استان عضو شوند.

وی افزود: موتورهای ریس از این به بعد جهت شرکت در مسابقات و یا حضور در همایشهای مختلف باید پلاک ویژه هیئت استان را داشته باشند.

بناآبادی در خصوص زمان صدور این نوع پلاکها یادآور شد: به همت هیئت موتورسواری و اتومبیلرانی استان، هم اکنون در حال صدور کارت های عضویت به اعضای کمیته موتور ریس هستیم که پس از اتمام صدور کارتها، بنا بر درخواست اعضا پلاکهای ویژه موتور ریس نیز صادر خواهد شد.

وی ادامه داد: تا کنون بیش از 60 نفر از موتورسواران ریس استان به این کمیته مراجعه و مدارک خود را جهت صدور کارت عضویت تحویل داده اند که بر اساس پیش بینی ما، این تعداد تا پایان هفته جاری به یکصد عضو افزایش خواهد یافت.

سرپرست کمیته موتورریس هیئت موتورسواری و اتومبیلرانی آذربایجان شرقی اظهار داشت: از این به بعد شرکت موتورسواران ریس در مسابقات و همایش های موتورسواری قطعا منوط به داشتن پلاک ویژه و کارت عضویت خواهد بود و دارندگان این نوع موتورسیکلتها بایستی جهت اخذ پلاک و کارت عضویت به کمیته موتور ریس هیئت مراجعه کنند.