مسئولان از طرح پرواربندی امانی حمایت کنند/ موفقیت فارس در ساماندهی تشکلهای عشایری

به گزارش خبرنگار مهر، حسن ایران پاک بعد ازظهر چهارشنبه در جمع خبرنگاران اظهار داشت: هم اکنون عشایر با جمعیت یک میلیون و 200 هزار نفری خود سالانه 180نا 200 هزار تن گوشت قرمز رابه بازار عرضه می کند که با انجام طرح پروار بندی امانی این میزان به 230هزار تن می رسد و درواقع به هر لاشه دام هفت کیلو گوشت قرمز اضافه می شود.

وی ادامه داد: طرح پروار بندی ومشارکتی باجامعه عشایری علاوه بر این که تولید گوشت توسط عشایر را افزایش می دهد زمینه لازم برای اجرای طرح تعادل دام و مرتع را نیز فراهم می کند.

مدیرکل تعاونیها ومشارکت مردمی سازمان امور عشایر کشور اضافه کرد: هم اکنون طرح پروار بندی ومشارکتی باجامعه عشایری به صورت پایلوت با هزینه اولیه 10میلیارد تومان در خراسان شمالی و رضوی شروع شده که درصورت پاسخ دادن در کل کشور این طرح با هزینه 100میلیارد تومان اجرایی می شود.

ایران پاک تاکید کرد: برای اجرای این طرح نیاز به تسهیلات است که استانداران با توجه به اختیاراتی که در داخل استان های خود به آن ها سپرده شده است می توانندزمینه لازم برای عملیاتی شدن طرح را فراهم کنند.

وی افزود: برای اجرای طرح پروار بندی ومشارکتی باجامعه عشایری در تعداد 2میلیون راس دام در سطح کشور نیاز به هزینه ای بالغ بر 175میلیارد تومان است.

مدیرکل تعاونی ها ومشارکت مردمی سازمان امور عشایر کشور تصریح کرد: در صورت اجرا شدن این طرح شرکت های تعاونی تولید کننده علوفه عشایر نیز تعهد می کنند سالم ترین علوفه را برای دام های عشایر تامین کنند تا بدین وسیله دام های پرورش یافته توسط عشایر به شکل مطلوب رشد یابند.

ایران پاک تاکید کرد: در همین راستا برای اولین بار در سطح کشور تشکلات عشایری اقدام به احداث کارخانه ها و کارگاه های خوراک دام کرده اند که هم اکنون 173هزار تن در سال خوراک دام توسط این کارخانه ها تولید می شوند.

وی یادآور شد: هم اکنون در استان های ایلام، کردستان ،کهکیلویه و بویر احمد، اصفهان، مرکزی، سیستان و بلوچستان، خراسان جنوبی و بوشهر کارخانه و در شهرهای تهران خراسان شمالی و خوزستان کارگاه های تولید خوراک دام برای عشایر وجود دارند.

مدیرکل تعاونی ها ومشارکت مردمی سازمان امور عشایر کشور بیان کرد: به زودی با مشارکت بخش خصوصی کارخانه ها ی تولید خوراک دام عشایر در استان های گلستان و فارس راه اندازی می شوند.

موفقیت فارس در ساماندهی و اصلاح ساختار تشکل های عشایری

ایران پاک در ادامه عنوان کرد: در سطح کشور 220تشکل و اتحادیه مربوط به عشایر وجود دارد که از سال 85تاکنون برای ساماندهی و اصلاح ساختار تشکل ها و هدایت آن ها به سمت تولید اقداماتی آغاز شده است.

وی ادامه داد: با انجام این طرح های ساماندهی و اصلاح ساختار شاهد کاهش زیان آوری اتحادیه های عشایری کشور بودیم به کونه ای که اکنون فقط 16تشکل زیان ده در سطح کشور وجود دارد.

مدیرکل تعاونی ها ومشارکت مردمی سازمان امور عشایر کشور ابراز داشت: در استان فارس 24تشکل و اتحادیه وجود دارد که با اجرای طرح های ساماندهی و اصلاح ساختار تعداد تعاونی های زیان ده، از 21 عدد به سه عدد رسیده اند.

ایران پاک تاکید کرد: با تلاش چشمگیر امور عشایر فارس در ساماندهی و اصلاح ساختار تشکل ها به سمت تولید ،این اداره کل مورد تشویق سازمان امور عشایر کشور فرار گرفت و توانست عنوان نخست را کسب کند.