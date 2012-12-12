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۲۲ آذر ۱۳۹۱، ۱۶:۴۴

با اعتبار 40 میلیارد ریالی؛

عملیات اصلاح شبکه های فرسوده آب نسیم شهر اجرا می شود

عملیات اصلاح شبکه های فرسوده آب نسیم شهر اجرا می شود

رباط کریم - خبرگزاری مهر: سرپرست شرکت بهره برداری آبفای نسیم شهر گفت: با اعتباری بالغ بر 40 میلیارد ریال عملیات اصلاح شبکه های فرسوده و انشعابات نسیم شهر در حال اجراست.

به گزارش خبرگزاری مهر، محسن آذری اظهار داشت: با توجه به تراکم جمعیتی و به لحاظ قدمت و نداشتن کارآیی لازم شبکه های موجود این شهر، ضمن ایجاد مشکلات متعدد از جمله شکستگی و هدر روی آب موجب ایجاد خلل در امر تامین آب آشامیدنی شهروندان نیز می شود.

وی افزود: در جهت بهبود وضعیت کمی و کیفی آب آشامیدنی و همچنین پیشگیری از اتلاف آب و هرگونه حوادث و شکستگی، اصلاح شبکه ای به طول 10 کیلومتر از نیمه آبان ماه جاری شروع شده و در حال حاضر با بیش از 40 درصد پیشرفت فیزیکی در دست اجراست.

این مسئول با بیان اینکه این پروژه یک طرح سه ماهه است، عنوان کرد: پیرو قرار داد منعقده با پیمانکار مجری طرح این عملیات (اصلاح شبکه وانشعابات نسیم شهر) نهایتا تا نیمه بهمن ماه جاری به اتمام و مرحله بهره برداری خواهد رسید.

آذری در ارتباط با مشخصات فنی پروژه اضافه کرد: این عملیات به متراژ 10 کیلومتر جز طرحهای عمرانی و با اعتباری معادل 40 میلیارد ریال در دست انجام است و کل این شبکه از طریق لوله های چدن داکتیل در سایزهای 200، 150، 100 اصلاح خواهد شد و همزمان تعداد سه هزار فقره انشعاب نیز اصلاح وباز سازی مجدد می شود.

وی اضافه کرد: طبق برنامه ریزی، پس از اتمام این پروژه، عملیات اصلاح سه هزار و 500 متر شبکه به همراه اصلاح 920 فقره انشعاب جزو برنامه های آتی  ودر دست اقدام خواهد بود.

کد مطلب 1764849

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