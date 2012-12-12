صدها علوی سوری کشته و زخمی شدند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رونامه " تودی زمان" چاپ ترکیه ، در حمله گروه های مسلح سوری به روستایی علوی نشین 200 نفر کشته و زخمی شدند.

فعالان ناظر حقوق بشرمرتبط با گروه های مخالف سوری کشته شدن 10 نفردراین حملات و انفجارها در روستای عقربا واقع در 30 کیلومتری شهر حمص را تائید کرده اند.

هرچند این رسانه ترک اعلام کرده است که عوامل این حمله هنوز مشخص نشده اند اما ساکنان علوی روستاهای مجاور گروه های تروریستی مسلح فعال در شهر حولا را مسئول این کشتار معرفی کرده اند.

کودکان و افرادی که در جریان این حملات و گلوله باران ها زخمی شده بودند در بیمارستان شهر حمص به خبرنگاران گفتند حدود 200 نفر دیگر زخمی شده اند.

گفتنی است رسانه های رسمی دولت سوریه هنوز در این خصوص خبری منتشر نکرده اند