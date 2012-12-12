41 پروژه محرومیت زدایی در خراسان جنوبی اجرا می شود

به گزارش خبرنگار مهر، سردار یعقوب علی نظری ظهر چهارشنبه در سومین ستاد پشتیبانی اردوهای طرح هجرت خراسان جنوبی اظهارداشت: اولین هدف در اردوهای جهادی فعالیت های فرهنگی است.

وی با بیان اینکه در اردوهای جهادی باید خروجی کار فرهنگی باشد، افزود: بسیج سازندگی در هفت محور در خراسان جنوبی فعالیت می کند.

وی اجرای پروژه های عمرانی و عام المنفعه در روستاها با رویکرد محرومیت زدایی را یکی از این محور ها عنوان کرد و بیان داشت: اعتبارات بسیج سازندگی از چهار میلیارد تومان در سال 89 به 10 میلیارد تومان افزایش یافته است که تا کنون شش میلیارد و 300 میلیون تومان آن مبادله موافقت نامه شده است.

وی با اشاره به افزایش اعزام گروه های جهادی به مناطق محروم استان ادامه داد: اعزام این گروه ها از 38 گروه در سال 89 به 211 گروه در سال 91 افزایش یافته است.

فرمانده سپاه انصار الرضا(ع) خراسان جنوبی عنوان کرد: دامنه مخاطبین نیز از سه قشر به هفت قشر افزایش پیدا کرده است.

وی توانمند سازی بسیجیان را دیگر محورهای فعالیت های بسیج سازندگی در استان عنوان کرد و افزود: فعالیت های جهادی باید منجر به اشتغال و یا تحکیم اشتغال های موجود شود.

وی از تشکیل هشت تعاونی کشاورزی توسط بسیجیان در نقاط مرزی استان خبر داد و بیان کرد: از این تعداد سه مورد فعال، سه تعاونی در حال شکل گیری و دو تعاونی در شرف تشکیل است.

فرمانده سپاه انصار الرضا(ع) خراسان جنوبی ادامه داد: حدود 200 بسیجی در این تعاونی ها سازماندهی شده اند.

سردار نظری توانمند سازی عمومی مردم برای پیشگیری و کاهش رفتار مخاطره آمیز را از دیگر روکردهای بسیج دانست و گفت: محرومیت زدایی با استفاده از امکانات بسیج و سپاه از دیگر رویکردها است که در این راستان در سال جاری برای استان 41 پروژه تعریف شده و از محل قرار گاه مرکزی محرومیت زدایی تامین اعتبار خواهد شد.

وی با تاکید بر اینکه محور فعالیت های بسیج حمایت و هدایت است نه تصدی گری، بیان داشت: امداد رسانی و خدمات رسانی نیز از دیگر رویکردها است که در زلزله اخیر در قالب گروه های جهادی به مناطق زلزله زده اعزام داشته ایم.

سردار نظری گفت: توسعه فرهنگ و روحیه جهادی بین جوانان و آحاد مردم و ترغیب همگان به مشارکت و کار گروهی، مهمترین رسالت بسیج سازندگی است.

فرمانده سپاه انصار الرضا(ع) خراسان جنوبی با بیان اینکه بسیج سازندگی نهادی مردمی و بر پایه مرردم استوار است، تصریح کرد: بسیج سازندگی با نگاه اعتقادی موضوعات را دنبال می کند و به هیچ عنوان دنبال سود آوری نیست.