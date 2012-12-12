  1. عناوین کل
۲۲ آذر ۱۳۹۱، ۱۶:۴۶

سردار نظری:

41 پروژه محرومیت زدایی در خراسان جنوبی اجرا می شود

41 پروژه محرومیت زدایی در خراسان جنوبی اجرا می شود

بیرجند – خبرگزاری مهر: فرمانده سپاه انصار الرضا(ع) خراسان جنوبی از اجرای 41 پروژه محرومیت زدایی با استفاده از امکانات بسیج و سپاه در استان خبر داد و گفت: این پروژه ها از محل قرارگاه مرکزی محرومیت زدایی تامین اعتبار می شود.

به گزارش خبرنگار مهر، سردار یعقوب علی نظری ظهر چهارشنبه در سومین ستاد پشتیبانی اردوهای طرح هجرت خراسان جنوبی اظهارداشت: اولین هدف در اردوهای جهادی فعالیت های فرهنگی است.

 وی با بیان اینکه در اردوهای جهادی باید خروجی کار فرهنگی باشد، افزود: بسیج سازندگی در هفت محور در خراسان جنوبی فعالیت می کند.

وی اجرای پروژه های عمرانی و عام المنفعه در روستاها با رویکرد محرومیت زدایی را یکی از این محور ها عنوان کرد و بیان داشت: اعتبارات بسیج سازندگی از چهار میلیارد تومان در سال 89 به 10 میلیارد تومان افزایش یافته است که تا کنون شش میلیارد و 300 میلیون تومان آن مبادله موافقت نامه شده است.

 وی با اشاره به افزایش اعزام گروه های جهادی به مناطق محروم استان ادامه داد: اعزام این گروه ها از 38 گروه در سال 89 به 211 گروه در سال 91 افزایش یافته است.

 فرمانده سپاه انصار الرضا(ع) خراسان جنوبی عنوان کرد: دامنه مخاطبین نیز از سه قشر به هفت قشر افزایش پیدا کرده است.

وی توانمند سازی بسیجیان را دیگر محورهای فعالیت های بسیج سازندگی در استان عنوان کرد و افزود: فعالیت های جهادی باید منجر به اشتغال و یا تحکیم اشتغال های موجود شود.

وی از تشکیل هشت تعاونی کشاورزی توسط بسیجیان در نقاط مرزی استان خبر داد و بیان کرد: از این تعداد سه مورد فعال، سه تعاونی در حال شکل گیری و دو تعاونی در شرف تشکیل است.

فرمانده سپاه انصار الرضا(ع) خراسان جنوبی ادامه داد: حدود 200 بسیجی در این تعاونی ها سازماندهی شده اند.

سردار نظری توانمند سازی عمومی مردم برای پیشگیری و کاهش رفتار مخاطره آمیز را از دیگر روکردهای بسیج دانست و گفت: محرومیت زدایی با استفاده از امکانات بسیج و سپاه از دیگر رویکردها است که در این راستان در سال جاری برای استان 41 پروژه تعریف شده و از محل قرار گاه مرکزی محرومیت زدایی تامین اعتبار خواهد شد.

 وی با تاکید بر اینکه محور فعالیت های بسیج حمایت و هدایت است نه تصدی گری، بیان داشت: امداد رسانی و خدمات رسانی نیز از دیگر رویکردها است که در زلزله اخیر در قالب گروه های جهادی به مناطق زلزله زده اعزام داشته ایم.

سردار نظری گفت: توسعه فرهنگ و روحیه جهادی بین جوانان و آحاد مردم و ترغیب همگان به مشارکت و کار گروهی، مهمترین رسالت بسیج سازندگی است.

فرمانده سپاه انصار الرضا(ع) خراسان جنوبی با بیان اینکه بسیج سازندگی نهادی مردمی و بر پایه مرردم استوار است، تصریح کرد: بسیج سازندگی با نگاه اعتقادی موضوعات را دنبال می کند و به هیچ عنوان دنبال سود آوری نیست.
کد مطلب 1764851

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها

    فیلم‌های پربازدید