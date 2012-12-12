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۲۲ آذر ۱۳۹۱، ۱۶:۴۱

خسروی:

طرح هادی 50 روستای گرگان اجرا شد

طرح هادی 50 روستای گرگان اجرا شد

گرگان - خبرگزاری مهر: رئیس بنیاد مسکن گرگان ازاجرای طرح هادی در 50 روستای شهرستان خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، ناصر خسروی بعد از ظهر چهارشنبه در بازدید فرماندار از روستاهای منطقه افزود: همچنین برای تمامی روستاهای شهرستان طرح هادی روستایی تهیه شده است.

وی اظهار داشت: عقب نشینی معابر روستایی، اجرای جدول و کانیوو، پیاده رو سازی، زیرسازی و آسفالت معابر روستایی، احداث پارک کودک در روستاها، جابجایی شبکه برق روستاها و ... از مزیتهای اجرای طرح هادی روستایی است.

رئیس بنیاد مسکن گرگان به تشریح فعالیتهای بنیاد مسکن  شهرستانهای گرگان و آق قلا در حوزه های ساخت مسکن روستایی و شهری و مسکن مهر پرداخت.

خسروی یادآورشد: صدور اسناد مالکیت در روستاها و شهرهای زیر 25 هزار نفر جمعیت ، پرداخت تسهیلات قرض الحسنه و ودیعه مسکن و ... از جمله اقدامات است.

کد مطلب 1764852

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