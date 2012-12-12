یادواره 4900 شهید فرهنگی کشور در همدان برگزار می شود

به گزارش خبرنگار مهر، معاون هنرهای سنتی و صنایع دستی استان همدان گفت: صنایع دستی استان همدان به 10 کشور خارجی صادر می شود.

بهجت عباسی افزود: کشورهای ایتالیا، آلمان، امارات متحده عربی، هلند، عراق، کویت، قطر، آذربایجان، تونس و سودان خریداران صنایع دستی استان همدان هستند.

وی اظهار داشت: تولیدات استان شامل سفال، شیشه دست ساز، مجسمه پلی استر، مجسمه گچی، گلیم، سبد چوبی، فرش، مبلمان و تابلوی چوبی است.

وی ادامه داد: از ابتدای سال جاری تاکنون چهار میلیون و 155 هزار و 946 تن صنایع دستی به ارزش 19 میلیون و 848 هزار و 650 دلار از استان همدان صادر شده است.

عباسی اظهار داشت: در مجموع به صورت رسمی و غیر رسمی 20 میلیون و 682 هزار و 689 دلار از ابتدای سال جاری تاکنون صنایع دستی استان همدان صادر شده است.

یادواره 4900 شهید فرهنگی در همدان برگزار می‌شود

همزمان با برگزاری یادواره معلم شهید حاج محمد طالبیان، یادواره4900 شهید فرهنگی کشور در استان همدان برگزار می شود

همچنین در حاشیه برگزاری این یادواره نمایشگاهی یک روزه از یادگاری‌ها و دل‌نوشته‌های این شهید بزرگوار در محل حسینیه امام خمینی(ره) برگزار می‌شود.

همچنین در همین راستا نسخه‌ای از کتاب "یک آسمان صبح" که در مورد خصوصیات اخلاقی و زندگی شهید طالبیان است در مدارس همدان توزیع شده است.

هدف از برگزاری این یادواره و چنین نمایشگاه پاسداشت خون شهدا و ایثارگرانی چون شهید طالبیان عنوان شده است.

این یادواره پنج شنبه این هفته در همدان برگزار خواهد شد.

نمایشگاه طراحی در نهاوند برپاست

نمایشگاه آثار طراحی الهه عزیزی، هنرمند نهاوندی در محل دائمی نمایشگاه هنرهای تجسمی شهرستان نهاوند برپا شده است.

در این نمایشگاه 40 اثر طراحی از این هنرمند به نمایش گذاشته شده است.

این نمایشگاه همه روزه تا 30 آذر ماه از ساعت 8 تا 12 و 14 تا 18 در مجتمع فرهنگی هنری امام خمینی(ره) آماده بازدید علاقه مندان به هنرهای تجسمی است.

نظارت بر تاسیسات گردشگری همدان تشدید می شود

معاون گردشگری استان همدان گفت: نظارت بر تاسیسات گردشگری این استان با انجام بازرسی های مختلف تشدید می شود.

رزیتا ناصرالمعمار افزود: تابستان امسال بیش از 270 مورد نظارت بر تاسیسات گردشگری این استان توسط گروه نظارت و بازرسی اداره‌ کل میراث ‌فرهنگی استان همدان انجام شده است.

وی گفت: افزایش نظارت بر تاسیسات گردشگری و بهبود روند فعالیت‌ها در این حوزه از دیگر رویکردهای بازدیدهای نظارتی استان است.

وی مجموع تاسیسات گردشگری استان همدان اعم از واحدهای اقامتی همچون هتل‌ها و هتل‌آپارتمان‌ها، واحدهای پذیرایی و بین‌راهی و دفاتر خدمات مسافرتی و جهانگری را 67 مورد اعلام کرد.

ناصرالمعمار اضافه کرد: 11 هتل و هتل آپارتمان،19 مهمانپذیر،24 پذیرایی بین راهی،هفت مورد مجتمع خدماتی، چهار سفره خانه سنتی، یک مورد مجتمع اقامتی - پذیرایی،30 منزل استیجاری، 575 اتاق و یک هزارو 575 تخت مهمترین تاسیسات گردشگری استان هستند.

هم اندیشی هنرمندان رشته های مختلف سبب تعالی هنر می شود

رئیس اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی شهرستان نهاوند گفت: هم اندیشی و همکاری هنرمندان در زمینه های ادبی ضعف های هنری در شهرستان را برطرف و موجب تعالی هنر هنرمندان نهاوند می شود.

میثم مرادی در جلسه گردهمایی اعضای انجمن ادبی شهرستان نهاوند به کمبود متون نمایشی در شهرستان اشاره کرد و گفت: با همکاری نویسندگان توانا این نقص برطرف می شود.

مرادی افزود: هنر واقعی انسان را به تعالی می رساند و این درصورتی محقق خواهد شد که هنرمندان با شور و اشتیاق بیشتر و به دور از روزمرگی به خلق آثار هنری بپردازند.

در این جلسه هنرمندان و اعضای انجمن های ادبی شهرستان نهاوند به بحث و تبادل نظر پرداختند و درپایان مقرر شد با افزایش تعداد انجمن های ادبی نهاوند و تجهیز انجمن ها روند نقد آثار ادبی و رقابت های ادبی قوت گیرد.

45 کانون فرهنگی هنری مسجد در اسدآباد تاسیس شد

رئیس فرهنگ و ارشاد اسلامی اسدآباد از تاسیس و راه اندازی 45 کانون فرهنگی هنری مسجد در این شهرستان خبر داد و گفت: 39 باب از این کانون ها فعال هستند.

محمد علی صفری افزود: آشنایی با معارف دینی از مهمترین اهداف کانون های فرهنگی هنری مساجد و تجهیز کانون های فرهنگی هنری مساجد در جذب نوجوانان و جوانان به مساجد موثر است.

صفری با بیان اینکه کانون های فرهنگی هنری مساجد باید همواره در مسیر آرمان های عاشورایی حرکت کنند، گفت: این کانونها باید برای ارتقا سطح فکری و اطلاعات دینی و قرآنی جوانان و نوجوانان تلاش کنند.

رئیس اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی همچنین به برگزاری کلاس های مختلف هنری و آموزشی در این کانون ها اشاره کرد و گفت: این کلاس ها به منظور غنی سازی اوقات فراغت نوجوانان برگزار می شود.

گشایش نخستین نگارخانه خصوصی همدان

گالری گلستانه با آثار نقاشی و طراحی هنرمند توان جو مینا آذر افشان و با حضور علاقمندان و اصحاب رسانه در همدان گشایش یافت.

مینا آذرافشان از هنرمندان توان‌جو کشور است که بیش از ۱۸ سال به خلق آثار هنری مشغول بوده و در کنار نقاشی و طراحی سرودن شعر را نیز در کارنامه خود دارد.

نخستین مجموعه شعر او با عنوان " یاد ستاره " درآستانه افتتاح نگارخانه منتشر شد که اشعار عاشقانه او را دربرمی‌گیرد.

در آئین گشایش این نمایشگاه آذرافشان با اشاره به موانع و شرایط خاص راه اندازی این نگارخانه گفت: حدود ۶۰ اثر آماده نمایش است که در مرحله نخست کمتر از ۳۰ اثر در معرض دید عموم قرار گرفت.

آیین های عزاداری حسینی همدان ثبت ملی شد

مدیر کل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی همدان گفت: آیین های عزاداری حسینی همدان در ششمین اجلاس سراسری شورای عالی سیاست‌گذاری ثبت کشور در فهرست میراث معنوی به ثبت ملی رسید.

علیرضا ایزدی افزود: چهار پرونده از سوی استان همدان ارائه و دو پرونده آن در فهرست میراث معنوی کشور ثبت ملی شد.

وی اضافه کرد: مراسم عزاداری سوم امام حسین(ع) در امامزاده یحیی و مراسم عاشورایی محله جولان در همدان‌ دو پرونده‌ای است که از استان همدان در این اجلاس به ثبت ملی رسیدند.

ایزدی ادامه داد: مراسم تعزیه‌خوانی نیز به ثبت آثار ملی رسیده که این موضوع بسیار ارزشمند است.