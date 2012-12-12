279 میلیارد ریال از بودجه 800 میلیارد ریالی شهرداری گرگان جذب شد

به گزارش خبرنگار مهر، ناصر گرزین با اعلام این خبر گفت: بر اساس گزارش ارایه شده از سوی واحد مالی شهرداری گرگان در سیصد و نهمین جلسه این کمیسیون در شش ماه اول سال جاری 279 میلیارد و 774 میلیون و 782 هزار و 473 ریال از بودجه پیش بینی شده 80 میلیارد تومانی شهرداری برای سال جاری جذب شده است.

وی افزود: این مبلغ از محل درآمدهای شهرداری از جمله 40.44درصد عوارض عمومی، 20.96 درصد عوارض اختصاصی، 34.71 درصد بهاء خدمات و درآمدهای موسسات، 47.12 درصد درآمد حاصل از وجوه و اموال شهرداری، 54.15 درصد کمک های اعطایی دولت ها و سازمان ها، 52.02 درصد اعانات و هدایا و دارایی ها و 13.34 درصد از سایر منابع تامین اعتبار جذب شده است.

رئیس کمیسیون اداری و مالی شورا در ادامه همچنین از هزینه های24.93 درصدی عمرانی شهرداری در شش ماه اول سال جاری خبر داد و در این خصوص اظهار داشت: شهرداری گرگان در شش ماه اول سال جاری مبلغ 115 میلیارد و 539 میلیون و 728 هزار و 383 ریال صرف هزینه های عمرانی نموده است که این رقم 24.93 درصد از بودجه 46 میلیارد تومانی پیش بینی شده عمرانی سال جاری را به خود اختصاص می دهد.

به گفته گرزین هزینه های عمرانی شهرداری گرگان شامل برنامه ریزی توسعه شهری، هدایت و دفع آبهای سطحی، حمل و نقل و بهبود عبور و مرور شهری، ایجاد تاسیسات حفاظتی شهرها، بهبود محیط شهری، ایجاد اماکن و فضاهای فرهنگی و ورزشی، ایجاد تاسیسات و توسعه ساختمان اداری و ایجاد تاسیسات درآمدزا می شود.



اجرای قانون استخدام سه درصدی معلولان در ادارات

عضو شورای شهر گرگان با اشاره به دیدار با انجمن نابینایان گرگان بر اجرای قوانین ویژه معلولان به خصوص استخدام سه درصدی معلولان در ادارات و نهادهای دولتی تاکید کرد.

گرزین ضمن قدردانی از زحمات سازمان ها و نهادهای حمایت کننده از معلولان به ویژه سازمان بهزیستی گفت: قانوق جامع حمایت از معلولان مصوب سال 1383، گام موثری در راستای خدمت به معلولان برداشته است که در صورت اجرایی شدن همه مفاد آن بار سنگینی از دوش جامعه معلولان برداشته خواهد شد.

وی با اشاره به اینکه بر اساس ماده 7 قانون جامع حمایت از حقوق معلولان هر سازمان و یا نهادی باید حداقل سه درصد از مجوزهای استخدام خود را به افراد معلول واجد شرایط اختصاص دهد، افزود: این قانون در حالی است که هر سال بسیاری از معلولان در برخی از امتحانات استخدامی سازمان ها شرکت کرده و قبول می شوند اما در مصاحبه ها از پذیرش آنها به دلیل معلولیت خودداری می شود.

این عضو شورا در ادامه بر بکارگیری روشندلان در مشاغل خاص مرتبط و بیمه و حمایت همه جانبه از این قشر تاکید و خواستار توجه بیشتر به مشکلات معلولان و روشندلان استان و اجرای مفاد قانون جامع حمایت از معلولان شد.